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觀塘中菜館轉型推「天價」叮叮飯？東坡肉菜飯索價$79 網民狠批：哪裏來的自信

飲食
更新時間：18:23 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:23 2026-04-21 HKT

近年香港物價持續高企，為節省開支與時間，標榜簡單、方便的「即食飯盒」成為不少港人「醫肚」選擇。然而，近日一間位於觀塘的中菜館宣布推出全新「叮叮飯」系列，其「手工東坡肉菜飯」定價$79，被不少網民質疑定價過高，更有網民狠批：「那（哪）裡來的自信？」即看下文了解詳情。

逾半世紀老字號轉型 觀塘中菜館推「天價」急凍叮叮飯？

屹立觀塘崇仁街逾半世紀的「上海榮華川菜館」，早前在社交平台公佈結業消息，宣佈將於今年8月暫停堂食營運，結束逾51年的營業歷史。現時店舖處於轉型階段，近日更表示宣布推出全新「滬滬餸急凍便當系列」，主打「隨時隨地享用到熱辣辣、新鮮美味的（上海）榮華川菜館佳餚」。

其中，餐廳招牌手工東坡肉亦製成急凍便當，「手工東坡肉菜飯」每盒定價為$98（會員價$79/盒）。根據店方在Threads上傳的宣傳影片顯示，每盒便當內含約3至4塊東坡肉，配菜飯，帖文中又表示：「不要去羨慕、不要去妒忌，好味就係咁簡單。」

網民狠批：那裏來的自信

然而，對於索價$79的「天價」叮叮飯，留言區幾乎一面倒負評，批評其定價太高，「會員價咁樣79蚊，你真係咪當啲食客水魚先得㗎」、「會員價都要79蚊，當人水魚咩」、「貼地少少啦，有錢人就唔會買叮飯，窮人就更加覺得你食唔起，話知你好唔好食」、「其實79蚊一個急凍飯，真係無市場」、「79蚊食個狗都未必食嘅預製菜？」

有網民則以便利店常見的即食飯盒作比較，「比7仔叮飯好啲，$39俾盡」、「波仔同款，貴一倍」；也有不少網民留言諷刺店家：「那（哪）裏來的自信？」

圖片及資料來源：Thraeds@shwingwah

文：Y

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