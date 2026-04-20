母親節送禮限時優惠！將軍澳九龍東帝苑酒店酥餅$538/3盒 買蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥最多慳$176

母親節將至，許多人正煩惱該如何向摯愛的母親表達感謝之情。位於將軍澳的九龍東帝苑酒店近期特別推出了母親節酥餅禮盒限時優惠，顧客可以優惠價$538選購3盒招牌酥餅，包括蝴蝶酥、合桃酥等，為這個充滿感恩的季節，提供了一個甜蜜而體面的送禮選擇。

將軍澳九龍東帝苑酒店母親節優惠 蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥禮盒$538/3盒

九龍東帝苑酒店母親節優惠 蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥禮盒$538/3盒

買蝴蝶酥/蛋卷/合桃酥最多慳$176

九龍東帝苑酒店的糕餅團隊以頂級牛油及優質食材，每日新鮮製作各款酥餅，確保品質與口感均達至完美，其中，蝴蝶酥作為酒店的王牌產品，層次分明，口感酥脆，每一口都能感受到濃郁的牛油香氣與焦糖化的甜蜜脆邊。

從即日起至4月30日，顧客可以優惠價$538選購3盒九龍東帝苑酒店的招牌酥餅，包括原味蝴蝶酥、雜錦蝴蝶酥、牛油蛋卷或肉桂合桃酥，每一款都代表著不同的風味與口感，滿足不同人的喜好。以選購3盒原價最高的「雜錦蝴蝶酥 — 至尊禮盒（原價$238/盒）」為例，組合優惠最多可節省$176。

九龍東帝苑酒店酥餅禮盒優惠

優惠內容：$538購買任何三盒指定口味的酥餅禮盒。

可選款式： 原味蝴蝶酥 — 至尊禮盒 (180克) 雜錦蝴蝶酥 — 至尊禮盒 (200克) 牛油蛋卷 (288克) 肉桂合桃酥 (190克)

優惠期限：即日起至2026年4月30日

換領期限：即日起至2026年4月30日

換領地點：九龍東帝苑酒店大堂 Fine Foods Lounge

購買渠道：優惠適用於酒店網上商店或親臨Fine Foods Lounge購買。

條款與細則：優惠受相關條款及細則約束，詳情請向酒店查詢。

資料來源：The Royal Garden Kowloon East 九龍東帝苑酒店