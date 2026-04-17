母親節蛋糕2026｜酒店/餅店早鳥優惠低至8折！杜拜朱古力/水晶蝴蝶造型/花束巴斯克 預訂加購香皂花束

母親節蛋糕2026｜5月10日就是母親節，未知大家準備如何與媽媽慶祝呢？今年，各大星級酒店和人氣連鎖餅店推出各式各樣的母親節限定蛋糕，從藝術感十足的酒店級作品，到話題性滿分的杜拜風味蛋糕，再到清新的日系水果甜點，總有一款能俘虜媽媽的心！

母親節蛋糕早鳥優惠8折起 預訂加購陳凱琳設計首飾/香皂花束

1.美心西餅：杜拜朱古力風味蛋糕

美心西餅帶來「All for Mom母親節蛋糕系列」推出10款蛋糕，以創意設計和驚喜禮遇，向媽媽致敬。當中3款主打蛋糕，包括「永恆的愛」蛋糕以夢幻粉嫩色調搭配三色忌廉花蕾與新鮮草莓，造型高貴優雅，頂部更設有永生花首飾盒，可藏入小飾物，為媽媽帶來驚喜。

另一款「甜心杜拜」蛋糕以浪漫心形粉嫩造型登場，融入人氣杜拜風味，層層夾藏開心果麵絲脆脆與朱古力甘納許，另搭配三重草莓慕絲、啫喱與醬，帶來酸酸甜甜味道。至於網上限量訂購的「瑰麗花束」蛋糕以全手工立體忌廉花蕾與糖皮花紙還原花束優雅形態，內藏豐富雜果與忌廉，藝術感與美味兼備。由即日起至5月7日，Eatizen會員於門市預訂可享85折早鳥優惠，Eatizen會員於網店預訂及一般顧客享88折。

凡購買任何母親節系列蛋糕，即可享以$368優惠價加購由VICACCI聯同陳凱琳共同設計的「璀璨連心鑽影頸鏈」，設計概念來自「4個心」的緊密結合與變幻，閉合時4顆心型緊緊相依，化作象徵幸運的四葉草。頸鍊以S925銀手工精製，鑲嵌璀璨鋯石，提供白金與玫瑰金兩款選擇。

美心西餅母親節系列蛋糕

2.香港麗晶酒店：詩意糕餅

香港麗晶酒店聯同本地著名藝術家趙綺婷，將其最新水彩系列《The Shadow of Butterflies 蝴蝶之影》的藝術精髓，融入酒店糕餅副主廚謝嘉慧的匠心之中，共同創作母親節限定蛋糕「Share Love, Share Cake」。

趙綺婷最新水彩系列的創作靈感，源於外婆與母親的母女之情及女性於家庭的無形重量。謝嘉慧將其作品化為詩意糕餅「蝴蝶之影」，以粉紅番石榴與士多啤梨的清新層次展開，茉莉慕絲與海綿蛋糕輕擁香濃的番石榴士多啤梨果醬及輕盈的士多啤梨啫喱，優雅花香與清甜果味交織，最後以酥脆的沙布列餅底為結尾。

香港麗晶酒店母親節蛋糕

3.東海堂アローム：芒果夢幻蝴蝶蛋糕

東海堂アローム於今個母親節推出「Sweet Thanks最高のお母さん」母親節蛋糕系列，11款蛋糕各有特色，包括清新果香、濃郁堅果或經典朱古力，照顧不同母親的口味需要。當中3款主打推介有「芒果夢幻蝴蝶蛋糕」以嬌俏蝴蝶為靈感，輕盈雲呢嗱味牛奶慕絲融合新鮮芒果軟心醬及熱帶果香，層次豐富。

「雙重開心果禮物蛋糕」以禮物盒造型為主，內裏注入多重濃郁開心果忌廉及奶凍；「溫馨熊仔心型草莓朱古力忌廉蛋糕」以甜蜜心型配上可愛小熊朱古力，象徵母親一直以愛守護我們。

至於「甜蜜窩心蛋糕花盒套裝」，集草莓玫瑰花巴斯克芝士蛋糕與日系幸福玫瑰香皂花盒於一身；網上限量300個「瑰麗愛意手袋蛋糕」，以幼滑茉莉茶忌廉及手工唧花手藝，打造出像真度極高的粉色調「包包」。

凡購買任何母親節蛋糕系列，即可以$89加購「絢麗玫瑰康乃馨香皂花束」​或「日系幸福玫瑰香皂花盒」。由即日起至5月7日期間於門市或網店訂購，可享低至86折的早鳥優惠。

東海堂アローム母親節蛋糕系列

4.Häagen-Dazs™：春風花語主題蛋糕

Häagen-Dazs™ 今年以「春風花語 愛意常在」為主題，推出兩款全新雪糕蛋糕「馨柔花語」及「花卉盛宴」，以繽紛燦爛的春日花園為主調，結合細緻造型極致口感，打造美感與滋味兼備的花藝心意。「馨柔花語」作為Häagen-Dazs™香港專門店首款三層口味雪糕蛋糕，三種果香雪糕層層堆疊，包括芒果、藍莓及士多啤梨，交織酸甜獨特味道。

「花卉盛宴」集合8件精緻預切雪糕蛋糕，繁花層層綻放並以繽紛色調點綴，內含4款精選雪糕口味，包括醇厚的比利時朱古力、甜美的士多啤梨、香濃的藍莓和果香四溢的芒果。由即日起至4月19日快閃期內訂購蛋糕，即可享8折優惠，於專門店預訂更可享有手寫朱古力牌。

Häagen-Dazs™母親節蛋糕系列

5.A-1 Bakery日本甜王士多啤梨蛋糕

A-1 Bakery於今個母親節帶來3款精選母親節主題蛋糕，「玫瑰心語」以近年大熱的開心果為基調，夾層加入了士多啤梨餡料以及開心果忌廉，與綿密開心果海綿蛋糕互相搭配，口感豐富不單調，蛋糕頂層綴以原粒士多啤梨和心形甜王士多啤梨乳酪慕絲。「馨愛花園」白桃千層蛋糕為皇牌千層系列的母親節限定版，以清新白桃為靈魂，白桃忌廉與千層薄皮層層交疊。面層精緻地排列鮮紅士多啤梨、脆甜蘋果片，搭配清新白桃片，並以優雅玫瑰造型糖皮裝飾點晴。

Atelier Gute限定的「莓緋之心」甜王士多啤梨乳酪慕絲輕柔包圍著兩層朱古力海綿蛋糕，中間夾入清甜多汁白桃果肉，頂層鋪滿士多啤梨、藍莓與紅加倫子。

網店限定的「瑰麗花境」如盛開的花朵寶箱，配搭鮮紅飽滿的士多啤梨及夢幻粉紅色的忌廉唧花，旁邊食用三色花與優雅玫瑰造型糖皮裝飾輕擁點綴。內裡雪白鮮忌廉與鬆軟海綿蛋糕交織，中間藏著清甜白桃果肉與甜蜜士多啤梨醬。

由即日起至5月3日前預訂母親節蛋糕可享85折優惠之外，再送A-1 Bakery紅卡會籍 (一年) 乙個，紅卡及銀卡會員可再享額外折扣，最快5月1日可於門市取貨。

A-1 Bakery母親節蛋糕

早鳥優惠期：即日起至5月3日

優惠：享85折優惠之外，再送A-1 Bakery紅卡會籍 (一年) 乙個

最早取貨日：5月1日

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6.Italian Tomato手工士多啤梨藍莓忌廉蛋糕

「花の瑰麗」手工士多啤梨藍莓忌廉蛋糕（零售價$388）

Italian Tomato母親節蛋糕

即日起到Italian Tomato全線分店作任何消費，即可以$98加購「粉系玫瑰香皂花束」

這個母親節，Italian Tomato推出以手工花藝為靈感的蛋糕。「花の瑰麗」手工士多啤梨藍莓忌廉蛋糕，三層香軟原味海綿蛋糕，以鮮忌廉夾入新鮮士多啤梨及藍莓，並抹上酸甜紅桑子果醬，外層裹上宛如花瓣盛放的鮮忌廉，面層放上手工精製朱古力玫瑰花及精緻朱古力裝飾，再以新鮮士多啤梨、藍莓和紅桑子作點綴。

「愛滿果漾」同樣為三層海綿蛋糕，鋪滿新鮮粉紅菠蘿、士多啤梨、芒果、藍莓、哈蜜瓜、提子和紅桑子等鮮果，配上優雅粉紅絲帶，相當適合慶祝母親節。「莓心綻愛」為心型海綿蛋糕夾入香甜芒果果醬，裹上夢幻士多啤梨慕斯，點綴新鮮士多啤梨、藍莓、紅桑子及芒果。「甜蜜果園」花型三層海綿蛋糕夾入鮮忌廉與鮮果，鋪上新鮮粉紅菠蘿、士多啤梨、芒果和藍莓，彷彿置身於繁花盛開的果園。

由即日起至5月3日預訂母親節蛋糕，網店預訂可享9折優惠，門市預訂可享9折及額外加送$20蛋糕現金券1張。客人於門市以AEON信用卡購買或預訂指定母親節款式蛋糕，可享88折優惠。即日起到Italian Tomato全線分店作任何消費，即可以$98加購「粉系玫瑰香皂花束」。

Italian Tomato母親節蛋糕

7.Soulgood Bakery巴斯克蛋糕

Soulgood Bakery母親節蛋糕

Soulgood Bakery母親節蛋糕

Soulgood Bakery主打不同巴斯克芝士蛋糕，今年母親節推出6款母親節主題蛋糕，當中「莓莓花束」細滑的芝士與新鮮士多啤梨醬作內餡，面層選用上乘的低糖豆蓉作鮮花形狀裝飾，低糖配方品味輕盈。另外「甜蜜士多啤梨心形」蛋糕，以新鮮士多啤梨醬作內餡，面層以鮮甜士多啤梨及新鮮忌廉作配搭，散發著滿滿粉紅氣息，加上減糖配方，讓母親吃得更健康。由即日起至4月20日於網店或門市預訂母親節蛋糕，可享9折早鳥優惠。

Soulgood Bakery母親節蛋糕

文:RY

資料及圖片來源:官方提供