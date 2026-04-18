土瓜灣人氣炸蛋球沙翁回歸！$15/個每日新鮮出爐 濃郁蛋香+外脆內軟 附出爐時間表

土瓜灣懷舊烘焙店「喜承烘焙」一向不定期推出限定潮流新品及懷舊美食，近期出品的杜拜朱古力開心果麻糬大受歡迎。最近喜承烘焙再度推出$15/個炸蛋球沙翁，每日定時新鮮出爐，沙翁帶有濃郁蛋香及外脆肉軟，即睇出爐時間表！

土瓜灣人氣炸蛋球沙翁回歸！$15/個每日新鮮出爐

土瓜灣懷舊烘焙店「喜承烘焙」招牌曲奇以純手工製作，用料無添加，更會推出限定潮流新品及懷舊美食，如椰絲奶油包、芋頭酥、老婆餅等，近期出品的杜拜朱古力開心果麻糬亦大受歡迎。喜承烘焙曾於今年初推出炸蛋球沙翁，惟因人手不足而暫停一段時間。

店方表示一直以來收到客人的支持及喜愛，「日日都收到大家問幾時先有返炸蛋球」。最近因新員工加入團隊，所以終於宣佈：「開炸啦！」，炸蛋球沙翁由即日起正式回歸，每日下午1:00、3:00及5:00新鮮出爐，並以$15/個發售。

濃郁蛋香+外脆內軟

喜承烘焙曾分享炸蛋球沙翁的製作過程及用料，由師傅以古老的手打方法製成，同時講究落油鍋的手勢及溫度，令每一口沙翁都有「外層清脆，內裏濕潤的拉絲感」。用料方面甚為嚴謹，師傅採用新鮮牛奶、純正牛油、雞蛋，為沙翁帶來濃郁蛋香及奶香，「係真材實料，油，每日清，絕無陳油味」。沙翁外層裹上砂糖，食客一口咬下除了感受到薄脆，更有空氣感的柔軟，「嗰種味道直頭可以帶你返去幾十年前，最簡單、最原始嘅快樂！」

喜承烘焙

地址：土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈地下E號舖

營業時間：上午6:00至晚上10:30

電話：5488 9238

沙翁出爐時間：每日下午1:00、3:00及5:00

文：RY

資料及圖片來源：belleheritagebakehouse