內地連鎖快餐店華萊士進軍香港！首店選址九龍城廣場 主打平價漢堡/炸雞 曾爆食安問題惹關注

近年，多個內地餐飲品牌大舉「南下」香港。最近，有網民發現內地連鎖快餐店巨頭「華萊士」即將進軍香港開設首間分店，選址九龍城廣場，主打平價漢堡、炸雞等，早期更有「中國版肯德基」之稱。不過，品牌近幾年屢次爆發食安問題，引起不少食客擔憂，即看下文了解詳情。

內地連鎖快餐店華萊士進軍香港！首店選址九龍城廣場

近日，有網民在Threads發文分享，指內地連鎖快餐店「華萊士」即將進駐九龍城廣場，該舖位前身為本地連鎖快餐店「大快活」。從樓主上傳的照片所見，舖位外現時圍上圍板，上面寫有「華萊士隆重入駐香港九龍城廣場」的字眼，相信現正進行裝修工程預備開幕。

有「中國版肯德基」之稱 主打平價漢堡/炸雞

華萊士（Wallace）於2001年創立，最初因價格偏高而生意慘淡，後來迅速轉型推出「特價123」（可樂1元、雞腿2元、漢堡3元）等平價快餐，成功在二三線城市迅速擴張，門店更一度突破2萬間，超越內地的肯德基和麥當勞分店總和。

品牌主打西式快餐，提供平價炸雞、漢堡、薯條，單點漢堡價格通常在￥9.9至￥15之間，套餐則在￥18至￥24之間，且不時有特價套餐及優惠活動，過往更曾推出「9.9元210杯咖啡月卡」，折合每杯咖啡僅約人民幣4.7分錢。

過往多次爆食安問題 網民關注：出名衞生差

不過，品牌過往曾多次爆出食安問題，包括：後廚衛生不達標、炸雞掉在地上或掉入污水後繼續油炸售賣、漢堡出現異物或生肉等。華萊士亦多次就食安事件發聲明道歉，並表示關停涉事門店，惟公眾信任度似乎仍受影響。

今次進軍香港消息一出，亦引起不少網民關注，有人坦言味道差，「很難吃，預製食品，會變成噴射戰士」、「呢間野勁難食」、「呢間嘢喺內地都好似麻麻喎」、「利好香港便祕人士，你哋班友執到喇」、「呢間嘢內地都做唔掂，出名衞生差人人給噴射戰士，家人們都杯葛，居然夠膽落嚟侮辱港人？」

圖片及資料來源：小紅書@華萊士宏大廣場店、Threads@carcamman、華萊士、小紅書@tony sin

文：Y