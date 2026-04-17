Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地連鎖快餐店華萊士進軍香港！首店選址九龍城廣場 主打平價漢堡/炸雞 曾爆食安問題惹關注

飲食
更新時間：15:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:20 2026-04-17 HKT

近年，多個內地餐飲品牌大舉「南下」香港。最近，有網民發現內地連鎖快餐店巨頭「華萊士」即將進軍香港開設首間分店，選址九龍城廣場，主打平價漢堡、炸雞等，早期更有「中國版肯德基」之稱。不過，品牌近幾年屢次爆發食安問題，引起不少食客擔憂，即看下文了解詳情。

內地連鎖快餐店華萊士進軍香港！首店選址九龍城廣場

近日，有網民在Threads發文分享，指內地連鎖快餐店「華萊士」即將進駐九龍城廣場，該舖位前身為本地連鎖快餐店「大快活」。從樓主上傳的照片所見，舖位外現時圍上圍板，上面寫有「華萊士隆重入駐香港九龍城廣場」的字眼，相信現正進行裝修工程預備開幕。

有「中國版肯德基」之稱 主打平價漢堡/炸雞

華萊士（Wallace）於2001年創立，最初因價格偏高而生意慘淡，後來迅速轉型推出「特價123」（可樂1元、雞腿2元、漢堡3元）等平價快餐，成功在二三線城市迅速擴張，門店更一度突破2萬間，超越內地的肯德基和麥當勞分店總和。

品牌主打西式快餐，提供平價炸雞、漢堡、薯條，單點漢堡價格通常在￥9.9至￥15之間，套餐則在￥18至￥24之間，且不時有特價套餐及優惠活動，過往更曾推出「9.9元210杯咖啡月卡」，折合每杯咖啡僅約人民幣4.7分錢。

過往多次爆食安問題 網民關注：出名衞生差

不過，品牌過往曾多次爆出食安問題，包括：後廚衛生不達標、炸雞掉在地上或掉入污水後繼續油炸售賣、漢堡出現異物或生肉等。華萊士亦多次就食安事件發聲明道歉，並表示關停涉事門店，惟公眾信任度似乎仍受影響。

今次進軍香港消息一出，亦引起不少網民關注，有人坦言味道差，「很難吃，預製食品，會變成噴射戰士」、「呢間野勁難食」、「呢間嘢喺內地都好似麻麻喎」、「利好香港便祕人士，你哋班友執到喇」、「呢間嘢內地都做唔掂，出名衞生差人人給噴射戰士，家人們都杯葛，居然夠膽落嚟侮辱港人？」

圖片及資料來源：小紅書@華萊士宏大廣場店Threads@carcamman華萊士小紅書@tony sin

文：Y

延伸閱讀：老牌餅店「車厘哥夫」最後分店！經典硬豬仔包/車輪包 招牌鳥結糖售$XX震驚網民？
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
5小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
23小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
2小時前
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
42分鐘前
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
影視圈
3小時前
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
01:29
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
8小時前