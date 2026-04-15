老牌餅店「車厘哥夫」最後分店！經典硬豬仔包/車輪包 招牌鳥結糖售$XX震驚網民？

港式麵包店「車厘哥夫」歷史悠久，其出品的硬豬仔包及車輪包等，更是不少街坊心目中的集體回憶！現時，「車厘哥夫」僅餘太子一間分店，近日有網民前往光顧，除了難忘餅店出品的硬豬仔包，更對招牌鳥結糖售價感驚訝，詳情即看下文！

老牌連鎖餅店「車厘哥夫」最後分店？！招牌鳥結糖售$XX震驚網民

提到太子區名物，相信屹立多年的老牌餅店「車厘哥夫」必定榜上有名。據指，「車厘哥夫」於油尖旺一帶有逾70年歷史，目前只餘位於太子聯合廣場地下的分店，開業亦超過30年。「車厘哥夫」供應多款傳統港式麵包，其中硬豬仔包及車輪包等更是不少港人心目中的經典。

近日，有網民發文分享事隔一段時間再訪「車厘哥夫」，表示難忘其硬豬仔包，「多年來都係買，法包硬豬仔包，回家搽牛油、飲西湯，真係可以」。惟樓主發現，「車厘哥夫」的招牌鳥結糖價格比以往上升不少，「已經是七十幾蚊22粒」。

帖文隨即引來不少網民留言，有人熱議鳥結糖的售價，表示「唔敢博」，「除非有得試食，否則一般都係買返台灣果兩間出名既（嘅）」。不少街坊網民留言，分享心中的「車厘哥夫」經典，「曲奇都好食」、「硬豬仔包自小就喜歡食」、「硬豬一買即食都又甜又香」、「車輪包好食」。

50年代落戶山林道 原為白俄西餐廳

提到「車厘哥夫」的歷史，據稱可追溯至50年代，由白俄羅斯家族「Cherikoff」創立，當時「車厘哥夫」為位於尖沙咀近山林道的一間白俄西餐廳，上層為西餐廳，下層則售賣鳥結糖及西餅。及後，老闆一家移民澳洲，「車厘哥夫」亦結束餐廳業務，西餅店由親戚朋友接手，並遷至太子。另一說法為「車厘哥夫」是由山東人開設的西餅店餐廳，售賣俄羅斯傳統小食鳥結糖及西餅，生意易手後保留店名繼續經營。

車厘哥夫餅店

地址：太子彌敦道760號聯合廣場地下G29號舖

電話：23818195

文：TF

資料及圖片來源：香港懷舊雜誌@Facebook