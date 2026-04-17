新蒲崗街坊酒樓點心$3起！午、茶市多重優惠 全人類$3茶位+$18乳鴿

位於新蒲崗越秀廣場的「港灣宴會廳」，向來是區內街坊家庭聚會和品嚐傳統粵式點心的熱門之選。為慶祝開業周年，酒樓推出了一系列震撼優惠回饋食客，當中除了全人類$3茶位費外，更有超值的$18招牌乳鴿及$3起點心優惠，讓顧客能以親民的價錢，盡情享受一場豐盛的味覺盛宴。

新蒲崗酒樓「港灣宴會廳」周年優惠！全人類$3茶位/點心$3起/$18乳鴿

對於精打細算的香港人來說，下午茶的重點在於抵食。「港灣宴會廳」的週年慶典正好滿足了這個要求，顧客只需$3便可開位品茶。此外，逢星期一至日下午茶時段入座，食客更能以$18的激抵價享用外皮香脆、肉質嫩滑多汁的招牌「紅燒乳鴿」，絕對是下午茶必點的亮點菜式。

此外，「港灣宴會廳」亦提供多款價格實惠的點心，蒸點、炸點、腸粉等，價格由$13.8起，如筍尖鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、懷舊馬拉糕等。如果想品嚐更多款式，不妨考慮$34.8的點心孖寶，可從指定點心紙中任選兩款，組合出自己最愛的下午茶套餐。而午市正價時段，更有$3一件的「椰汁紅豆糕」作為飯後甜點，為午餐畫上完美句號。

新蒲崗「港灣宴會廳」優惠詳情

地址：新蒲崗太子道東638號越秀廣場3樓

主要優惠： 全人類飲茶$3茶位 午市點心$3起 下午茶時段紅燒乳鴿$18/隻

條款及細則： 星期六、日及公眾假期，點心、孖寶及組合每款需加$2。 所有特價食品只限堂食，外賣將收取正價。 $3椰汁紅豆糕需按茶位數下單，且不可與其他優惠同時使用。 所有價格另收加一服務費。



資料來源：香港酒樓關注組