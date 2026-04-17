$198/斤阿拉斯加長腳蟹回歸！連鎖酒樓晚市大劈價 片皮鴨/海鮮/燒味$38起

近日，「利東集團」再度推出備受追捧的晚市震撼優惠，主角正是素有「蟹中之王」美譽的阿拉斯加長腳蟹，以每斤$198起的激抵價回歸，與此同時，多款經典招牌菜式如北京片皮鴨、清蒸沙巴躉等，亦以$38起的加購價登場，為食客的晚餐帶來雙重驚喜。

利東集團晚市大劈價！$198/斤阿拉斯加長腳蟹 片皮鴨/海鮮/燒味$38起

利東集團晚市大劈價！$198/斤阿拉斯加長腳蟹 片皮鴨/海鮮/燒味$38起

對於追求極致海鮮滋味的饕客而言，沒有什麼比得上飽滿鮮甜的長腳蟹腿肉。食客可以$198一斤的超值價格，享用四斤以下的生猛阿拉斯加長腳蟹，即使是四斤以上也僅為每斤$268。不論是選擇最能突顯原味的清蒸，還是惹味的蒜蓉粉絲蒸，都足以讓人回味無窮，絕對是海鮮愛好者的福音。

$38起換購5大酒樓招牌菜 片皮鴨/海鮮/燒味

除了長腳蟹，利東集團旗下「利東軒」及「港灣宴會廳」同步推出「晚飯5選1」優惠，食客只需於晚市惠顧任何一款正價小菜，即可以$38起的超低價換購紅蔥頭春花雞、北京片皮鴨、白灼生蝦、清蒸沙巴躉或豉汁蒸大鱔，每枱限選一款，讓整頓飯局性價比再度提升。

利東集團優惠

推廣分店及聯絡資訊： 利榮軒（屯門店） 電話：2463 0380 利東酒家（油塘店）電話： 2379 1293 利東軒（土瓜灣店）電話：2310 1238 港灣宴會廳（新蒲崗店）電話：2310 0223 利龍軒（九龍灣店）電話：2751 9608

優惠期限：晚市（下午5:30後）

條款及細則： 長腳蟹供應有限，建議提前致電心儀分店查詢及預訂。 所有優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。 以上價格另設茶芥及加一服務費。 優惠僅限堂食。



資料來源：利東集團 Lei Tung Cuisine