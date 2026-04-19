雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！

雞蛋是家家戶戶的常備食材，但其保存方式卻眾說紛紜。近日，有網民對市售雞蛋的冷藏與常溫販售方式提出疑問，引發熱烈討論。日本雞蛋專家及營養師對此解惑，指出超市將雞蛋以常溫販售，主要是為了避免溫差導致蛋殼「流汗」，這種現象不僅影響雞蛋的新鮮度，更與食品安全息息相關。

雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家解釋市售雞蛋缺「天然角質層」

日前，有網民在社交平台上分享對雞蛋保存方式的困惑，不解為何市面上有需要冷藏和室溫販售的雞蛋。有化學愛好者回應指，冷藏的雞蛋雖然更能保持新鮮，但在從低溫環境取出時，蛋殼表面會因溫差而產生大量冷凝水滴。由於市面上的雞蛋多經清洗，缺乏天然角質層保護，水滴可能將環境中的細菌帶入蛋殼的氣孔，反而影響品質。

雞蛋常溫販賣的原因是避免腐壞

對此，日本雞蛋販售店的老闆岩素子女士解釋，當雞蛋處於溫差較大的環境時，蛋殼表面會產生冷凝水，俗稱「流汗」。若商店將雞蛋冷藏，顧客購買後在攜帶回家的路程中，雞蛋接觸到外界較高的溫度，溫差便會導致蛋殼出水。這些水分容易成為細菌的媒介，透過蛋殼上的氣孔滲入內部，增加雞蛋腐壞的風險。因此，為避免此情況，商店普遍採用常溫銷售，以減少溫差造成的冷凝風險。

營養師建議雞蛋應冷藏保存

有營養師曾在接受日媒訪問時表示，雖然冷藏蛋與室溫蛋的營養價值沒有差別，但保存期限卻大相逕庭。尤其在潮濕、高溫的環境下，雞蛋容易變質。全程經由冷凍運輸的雞蛋，因溫差變化小，可保存長達一個月；而在室溫下存放的雞蛋則較易變壞。

他建議無論購買的是常溫蛋還是冷藏蛋，回家後都應立即放入攝氏10度以下的冰箱保存。若在路途中發現雞蛋已經出現「流汗」現象，放入冰箱前，記得要先用乾淨的紙巾將其擦乾，以確保食品安全。