內地超市買雞蛋送雞仔？港人感慨「50年前香港試過」 勾網民昔日回憶：細個有養過！

香港街市歷史發展悠久，很多港人自小已跟隨家長到墟市購買新鮮食材，當中更孕育出不少獨有的本地文化。最近，有港人在內地的超級市場發現「買雞蛋送雞仔」活動，憶起昔日香港街市亦曾有類似的習慣，「記得50年前香港試過」，引起不少網民的集體回憶，「細個喺街市買過鴨仔定雞仔」、「印象30至40年前也有，因為小學嗰陣都試過買雞仔養。」

內地超市買雞蛋送雞仔？港人驚嘆「50年前香港試過」

早前，有港人北上回鄉探親，在超市購物時發現擺放雞蛋的貨架前有數個紙箱，內裡更有多隻小雞，好奇之下才知道是買一排雞蛋，就會送一隻小雞，「八卦雞仔可以買？sorry 唔買得，因為係買雞蛋送雞仔」，對此大感驚訝。與此同時，有網民近日亦在其他內地超市發現相同活動，並在社交平台發文分享，表示「記得50年前香港試過」，好奇其他網民是否仍有印象，引來不少人留言分享回憶。

勾網民昔日回憶：細個有養過！

帖文吸引多位香港網民分享過往的回憶，表示以往曾在街市及攤販購買雞仔及鴨仔，並帶回家中飼養，「喺街邊買雞仔鴨仔就試過」、「細個阿媽買過鴨仔返黎養，結果隻衰鴨係廁所追我追到出廳，我跳上床佢仲係床邊對住我係咁叫」；亦有人分享傷心往事，「細個養雞仔，養大咗之後屋企人放咗喺屋企出面紙箱，俾出面班童黨將兩隻雞由16樓掉咗落街，真係好傷心」、「禽流感後冇得養雞仔了」。

有網民則指出，早前曾有內地連鎖超市推出類似的活動，「早排盒馬鮮生都有買雞蛋送雞仔」，更吸引不少市民帶同小朋友前往參加，社交平台上更有內地網民分享養飼成果。

提提大家，根據香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境，而又沒有原產地發證實體簽發的衞生證明書及／或沒有食物環境衞生署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款港幣50,000元及監禁6個月。

來源：Threads、Facebook、小紅書