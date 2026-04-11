小食店分享20秒剝蛋神技！溏心蛋不黐殼關鍵在於這1物... 網民：剝得快仲要唔整爛

不少人在家煮溏心蛋時，總會遇上難以剝殼的煩惱，一不小心就會把蛋白剝得「體無完膚」。最近，澳門一間小店的店主在社交平台Threads上分享剝蛋秘技，只需20多秒便能剝出一隻完整光滑的溏心蛋，熟練的技巧引來網民嘖嘖稱奇，並紛紛留言討教。

20秒剝蛋神技 小食店分享溏心蛋不黐殼關鍵在於這1物...

近日，澳門一間小食店的店主，在社交平台Threads上分享自己入行三年的「人類剝蛋進化史」。店主表示，從一開始「剝一盆爛一半」，到現在能「粗獷剝蛋20幾秒一隻」，箇中秘訣引起了廣大網民的興趣。店主更強調，為了讓顧客吃得滿足，店內「肯定揀大蛋」，因為「蛋大黃大食落先滿足」。

此外，店主還分享一段影片，展示了剝蛋的過程。他先用手掌均勻壓裂蛋殼，再於掌心滾動，使蛋殼與薄膜分離，最後便能輕鬆將蛋殼大片剝除。整個過程在水中進行，有助沖走碎殼，確保雞蛋乾淨完整。

網民：剝得快仲要唔整爛

面對網民「次次都剝到好絕望」的哀號及對剝蛋技巧的渴求，店主大方分享了自己的心得。他認為，熟能生巧固然是原因之一，並鼓勵大家「當你每日都做同一件事用心做肯定會越做越好」。此外，他還透露了一個關鍵秘訣，「我自己嘅小技巧就係一定要浸冰水！」，建議在雞蛋浸冰水時，「可以先輕輕敲碎隻蛋兩端」，待其降溫後，剝殼時便「唔怕痴殼」。

資料來源：oyubu_macau@Threads