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美國百年文化「花生配可樂」突翻紅！網民大讚：不想再喝其他可樂的地步 眾議員親自拍片示範

飲食
更新時間：16:09 2026-04-06 HKT
發佈時間：16:09 2026-04-06 HKT

飲食文化無分國界，一種飲品的配搭，可以瞬間突破地域限制，成為網絡熱話。近日，一款源自美國南方，將鹹味花生加入可樂的百年傳統飲品「農夫可樂」，在日本社交媒體上意外爆紅，引起網民爭相仿效及熱烈討論，更讓發源地的美國民眾也加入這場跨文化美食交流。

「花生配可樂」掀熱潮 美國百年文化獲日本網民力捧

近日，有日本網民在社交平台X（前稱Twitter）上分享，自己大約在30年前從村上春樹的散文中得知一種特殊飲食習慣，將花生加入可樂中，直至最近才決定一試。 他形容這種食法將花生的鹹香與可樂的香甜結合，初嚐的感受是「怎麼可以這麼好喝啊，甚至到了讓人不想再喝其他可樂的地步了」。

此帖文一出，迅速成為日本網絡的熱門話題。 有網民仿效後表示，「感覺口感變得圓潤，甜味也變得更高雅了」，認為鹹味中和了可樂的甜膩；但也有人認為「味道完全在想像的範圍之內」，未有太大驚喜。 

眾議員親自拍片示範「農夫可樂」

這股風潮更傳回美國，不少美國網民，甚至包括美國眾議員邁克・科林斯（Mike Collins），都親自拍片示範如何享用正宗的「農夫可樂」（Farmer's Coke），並解釋這是1920年代當地農民為了方便在工作時，不需用手接觸食物便能快速補充能量的實用智慧。

 

資料來源：RepMikeCollinsnekoyamamanagermu_mu_＠X

 

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