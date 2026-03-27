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MUJI「收腹神褲」爆紅！實測塑身褲一穿瞬間告別肚腩 平腹、提臀同時著重舒適感

生活百科
更新時間：12:24 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:24 2026-03-27 HKT

近年來，不少女性在追求體態美的同時，也愈發重視穿著的舒適度，功能與舒適兼備的塑身產品因而成為市場新寵。向來以簡約舒適見稱的無印良品 MUJI，近期推出的一款「收腹神褲」，憑藉驚人效果及舒適穿著感，在社交媒體上掀起熱話，成為備受追捧的焦點單品。

無印良品 MUJI「收腹神褲」一穿即告別小肚腩

無印良品在日本推出了一款名為「棉混腹部清爽柔軟束褲」的新品。官方宣傳強調其「柔軟、不勒身、瞬間平腹」的特性，並附上令人震撼的實測對比圖。圖片顯示，模特兒穿上前小腹明顯，穿上後腹部線條瞬間變得平坦，臀型也更顯圓潤，整體視覺上達到顯瘦效果。

告別傳統束縛 「收腹神褲」3大心機設計

這款被譽為「神級單品」的收腹褲，其神奇效果歸功於多項貼心設計。與坊間許多強調緊繃的塑身褲截然不同，MUJI 收腹褲的腹部位置採用「雙層布料構造」，透過物理加壓，溫和地收緊腹部贅肉，實現「平腹」的視覺魔法。

它的腰部亦完全不使用橡皮筋膠帶，避免了緊繃勒肉的不適感，即使長時間穿著依然舒適。而在臀部，則巧妙運用3D立體剪裁及抓皺細節，自然地提托臀部線條，塑造出迷人的「蜜桃臀」。此外，褲腳與側面均採用無痕設計，讓女性在配搭緊身褲或裙裝時，無需再為尷尬的內褲痕跡而煩惱。其親膚的棉混物料及可單穿的雙層褲檔設計，更確保了全天候的透氣與舒適。

日港兩地掀熱潮 一褲難求成「斷貨王」

這款集舒適、無痕與塑形功能於一身的「收腹神褲」提供百搭的黑色與杏色，在日本的定價為1,990日圓（含稅，約105港元），一上市便引爆搶購潮，所有顏色及尺寸火速售罄。而香港無印良品官方網站則將收腹褲定名為「有機棉混塑身內褲」，售價158港元，但頁面同樣顯示目前暫無存貨，足見其受歡迎程度。

 

資料來源：muji_global

 

同場加映：MUJI神級貓砂盤登港！貓廁所＋貓屋二合一設計 貓奴實測：天才級發明

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