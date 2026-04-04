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日本女性票選「大叔感Emoji」！5大表情符號 一用即知年紀比較大 第一位竟然係…

生活百科
更新時間：20:04 2026-04-04 HKT
發佈時間：20:04 2026-04-04 HKT

在數碼通訊流行的年代，表情符號（Emoji）已成為不可或缺的溝通橋樑，但原來在不同世代眼中，它們竟隱含著年齡的秘密！近日有網民分享一則由日本女性票選的「大叔感Emoji」排名，點名五個表情符號會讓人感覺用家是「年紀比較大」，一用便顯老！帖文迅速引來其他網民共鳴及熱議，即睇內文詳情！

日本網民票選「大叔感」Emoji！5大表情符號上榜

日前有網民在社交平台Threads上分享一則帖文，題為「日本女性票選 看到會感覺對方很老的emoji」，並一張電視截圖顯示由50名日本女性所投票選出的結果。這票選旨在找出哪些表情符號會讓她們覺得使用者有「大叔感」，換言之，即屬於較年長一輩的網絡emoji，結果出爐後讓不少網民大感驚訝。

根據該帖文，被認為最有「大叔感」的表情符號，由第一位到第五位順序如下為第五位的 「大眼睛露齒笑臉😃」、第四位的 「三滴淺藍色汗珠💦」、第三位的「紅色感嘆號❗」、第二位的「帶冷汗露齒笑臉😅」，以及居榜首的「雙紅色感嘆號‼️」。

引網友共鳴︰五個都超愛用

帖文一出隨即引來大批網民留言，不少經常使用上榜emoji的網民紛紛表示「中槍」，驚嘆「天呀，我太愛用『帶冷汗露齒笑臉😅』了」、「完蛋， 我很喜歡用」、「五個都超愛用」，以及「我很常用（大眼睛露齒笑臉😃）嘲諷人」。

不過，亦有網民幽默地為自己辯護，模仿長輩的語氣回應：「真的假的啦（雙紅色感嘆號‼️），可是我真的覺得這些表情符號很獨特（帶冷汗露齒笑臉😅）現在的年輕人不懂甚麼是幽默（三滴淺藍色汗珠💦）（紅色感嘆號❗），整天大驚小怪（大眼睛露齒笑臉😃）」，認為這些只是個人習慣，與年齡無關。但亦有人留言稱有更老的表情符號，就是「XD」，認為這類以鍵盤符號組成的表情，才是「化石級」用法。

資料來源︰Threads

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