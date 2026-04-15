元朗「四季甜品」悄然結業！豪言酒店級出品「唔好食唔收錢」 網民：又少個食宵夜嘅地方

近月，不少陪伴街坊多年的老字號或是特色小店，均敵不過消費模式轉變及高昂經營成本，紛紛黯然離場。日前，再有網民發文指位於元朗的「四季甜品」糖水舖悄然結業，不少街坊及食客為失去一個熟悉的宵夜好去處而大感可惜，感嘆「又少一間可以食宵夜嘅地方」。

元朗街坊糖水舖「四季甜品」結業！ 網民：又少個食宵夜嘅地方

日前（13日），有網民在Threads上指位於元朗鳳攸南街好順景大廈地下的「四季甜品」已經結業，大閘及招牌上均被貼滿地產商招租的廣告。事主亦提到，結業早已有跡可尋，早前店舖「開吓唔開吓」，老闆更曾表示「睇心情先開」，認為營業時間不穩定，可能已暗示經營環境面臨困難。事實上，早在今年1月，已有元朗的街坊因店舖連續多日沒有開門，而質疑其是否已經結業。

曾豪言酒店級甜品「唔好食唔收錢」

據了解，「四季甜品」主打多款中式糖水及港式甜品，如芒果小丸子、窩夫及焦糖燉蛋等，同時亦提供燒賣、魚蛋等港式街頭小食，是區內熱門的宵夜選擇之一。有趣的是，小店招牌標榜著「酒店師傅主理」，更曾揚言「唔好食，唔收錢」，過去在社交平台的元朗街坊群組也不時掀起話題。

資料來源：missman.man、食在元朗