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深水埗30年老店「雲南風味過橋小鍋米綫」惜別一年重開 網民盼保持原汁原味

飲食
更新時間：21:38 2026-04-08 HKT
發佈時間：21:38 2026-04-08 HKT

在香港，近年不少老字號食肆結業，總是讓街坊感到惋惜。位於深水埗，已有30年歷史，主打雲南米線的小店「雲南風味過橋小鍋米綫」，在去年六月突然結業，告別食客後，近日傳出即將重開的消息，引來不少顧客的熱切關注。

深水埗「雲南風味過橋小鍋米綫」 結業不足一年原址重開

今日(8日)，有網民在Facebook社交群組「長沙灣街坊」分享，指出該米線店原址的門外掛起橫額，預告老字號即將回歸。
今日(8日)，有網民在Facebook社交群組「長沙灣街坊」分享，指出該米線店原址的門外掛起橫額，預告老字號即將回歸。
「雲南風味過橋小鍋米綫」是香港最早引入雲南米線的餐廳之一，在香港米線界可謂「元祖」級別。
「雲南風味過橋小鍋米綫」是香港最早引入雲南米線的餐廳之一，在香港米線界可謂「元祖」級別。
人氣菜式「汽鍋雞」也以雞肉嫩滑、湯底鮮美而聞名。
人氣菜式「汽鍋雞」也以雞肉嫩滑、湯底鮮美而聞名。
招牌菜「黃鱔小鍋米線」向來備受推崇，食客形容其黃鱔肉質結實彈牙。
招牌菜「黃鱔小鍋米線」向來備受推崇，食客形容其黃鱔肉質結實彈牙。

今日(8日)，有網民在Facebook社交群組「長沙灣街坊」分享，指出該米線店原址的門外掛起了一幅紅底黃字的橫額，上面寫著「雲南風味米線 難舍（捨）街坊情 升級重開進行中」，預告老字號即將回歸。

「雲南風味過橋小鍋米綫」是香港最早引入雲南米線的餐廳之一，以其正宗的雲南風味聞名，在香港米線界可謂「元祖」級別。店家的招牌菜「黃鱔小鍋米線」向來備受推崇，食客形容其黃鱔肉質結實彈牙，湯底濃郁惹味。此外，另一人氣菜式「汽鍋雞」也以雞肉嫩滑、湯底鮮美而聞名。除了獨特的招牌菜，店家亦提供多樣化的配料，其中炸雞翼等都是食客們的熱門選擇。該店去年6月突然宣布結業，由於事前未有張揚，當日叫不少熟客感到震感，不少人更未能趕及前來重嘗故味。

重開原因惹猜測 網友：舖位租唔出？

重開消息一出，隨即在網上引發熱議。不少街坊和老顧客都表示期待，希望能再次品嚐到「原汁原味」的昔日味道。有網民興奮地表示：「係真就好喇」。然而，也有部分網民持觀望態度，提出了疑問：「想抽水重開？唔同人只用返個名？」、「到底係租唔出肯平租返定轉左手」，對背後的經營者及未來品質表示關注。

雲南風味過橋小鍋米綫

  • 地址： 深水埗營盤街128-134 號元安大廈地下

資料來源：長沙灣街坊

延伸閱讀：樂意扒房最後分店Mr Tomahawk 10月結業！中環開業11年 賭王/周潤發都幫襯 
 

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