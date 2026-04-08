Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樂意扒房最後分店Mr Tomahawk 10月結業！中環開業11年 賭王/周潤發都幫襯 熟客不捨︰又少了間人情味餐廳

飲食
更新時間：17:31 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:31 2026-04-08 HKT

香港的老牌餐廳不單為老饕提供經典美食，更是承載著幾代人集體回憶的地方。連賭王何鴻燊、周潤發都幫襯的名人飯堂「樂意扒房」，其最後分店Mr Tomahawk Member of Louis Steak House在中環屹立11年後，近日於社交平台專頁宣布將於2026年10月光榮結業，為這個逾40年的餐飲傳奇劃上句號。消息一出，隨即引來大批熟客及網民留言，紛紛表示惋惜與不捨。

老牌名人飯堂樂意扒房最後分店結業！Mr Tomahawk屹立中環11年

日前Mr Tomahawk於官方faceboook專頁發布結業告示，以「感謝各位一直支持」為題，宣布將於2026年10月光榮結業，並形容此舉是「為樂意扒房 Louis Steak House 40年經典歷史劃上句號」。帖文更充滿著感懷之情，形容餐廳「多年來承載着無數珍貴回憶，亦成為樂意扒房獨有而重要的歷史印記」。

灣仔40年名人飯堂 子承父業延續心血

樂意扒房於1974年由楊氏兄弟創立，於灣仔開業超過40年，一度是城中有名的名人飯堂，連賭王何鴻燊、周潤發、周星馳、黃秋生等名人巨星都是座上客，而已故歌星陳百強更曾在這裡免費駐唱。餐廳的牆上又掛滿訪港海軍的紀念徽章，見證香港輝煌歲月。

然而，面對租金壓力，樂意扒房總店於2016年3月宣布結業。後來掌廚的五哥的兒子Wilson，為傳承家業，早在2015於金鐘開設了樂意的年輕路線Mr Tomahawk，延續父親的心血。而與總店樂意扒房一樣，Mr Tomahawk都是以花膠牛扒及斧頭扒聞名，是這裡必點的招牌菜。

熟客不捨珍貴回憶 餐廳推結業優惠

而店家結業消息一出，不少熟客及網民都留言表示不捨。有食客感嘆「又少了一間滿滿人情味嘅餐廳」，直言「so sad!!!」；更有不少人分享自己與餐廳的專屬回憶，表示曾在此拍攝婚紗照：「Thanks for lending the restaurant for taking our pre wedding photos（感謝你們借出餐廳給我們拍攝婚紗照）」、「喺你哋餐廳影嘅結婚相好靚，多謝借用場地」，字裏行間流露出店家在食客心中無可取代的地位。

另外，為答謝食客多年支持，Mr Tomahawk特別推出告別優惠，包括原價$1088的招牌經典的樂意花膠拼牛扒，現只需$688即可嚐到，以及斧頭扒晚市半價，由原價$228/100g減至$114/100g（另加$200服務費），讓食客能在結業倒數的日子裏，能再次回味這份熟悉的味道。

Mr Tomahawk Member of Louis Steak House

  • 地址︰金鐘添美道1號中信大廈3樓302號舖
  • 電話︰2810 1898

延伸閱讀︰酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
6小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
02:00
宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅
社會
6小時前
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
6小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判 停火後首兩隻船舶通過霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
22分鐘前
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
宏福苑聽證會︱第二輪聆訊召開
宏福苑聽證會︱同意「只要大火前曾檢測 火警鐘響會救返好多人」 消防承辦商認有責︱持續更新
社會
2小時前
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
即時中國
5小時前
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
好去處
2026-04-07 13:15 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT