大角咀酒樓茶市優惠 大、中、小點心一律$17.8 金錢肚/鮮蝦菜苗餃/牛肉球 星期一至日有得食！
更新時間：17:47 2026-04-10 HKT
發佈時間：17:47 2026-04-10 HKT
發佈時間：17:47 2026-04-10 HKT
連鎖酒樓「翠湖金閣」位於大角咀的分店，提供多款精緻粵式點心和鑊氣小菜，是區內街坊的熱門家庭飯聚之選。最近，餐廳樓超值的下午茶優惠，大、中、小點心一律以$17.8震撼價計算，吸引了大批食客慕名而來，體驗性價比的飲茶時光。
大角咀「翠湖金閣」下午茶大、中、小點心一律$17.8
點心紙任選大、中、小點$17.8 燒腩仔/燒鵝瀨$28
翠湖金閣的下午茶優惠誠意十足，食客於星期一到五下午2時至3時30分入座，便可以劃一優惠價$17.8，任選點心紙上多款標示為大、中、小的點心，如沙嗲金錢肚、鮮蝦菜苗餃、陳皮牛肉球、荷葉珍珠雞等。週末及假日的價格亦僅為$20.8，有網民分享在平日到訪時，酒樓內更是人頭湧湧，座無虛席。
除了琳瑯滿目的點心優惠外，翠湖金閣還提供多款小食、粉麵飯及燒味優惠等。其中，最為矚目的莫過於$28一碗的燒味湯粉麵飲，食客可自選貴妃雞、燒腩仔、燒鵝等，配以河粉、瀨粉、生麵等主食，性價比極高。
翠湖金閣下午茶點心優惠
- 優惠價格：
- 星期一至五：$17.8
- 星期六、日及公眾假期：$20.8
- 優惠時段：2pm-3:30pm（以入座時間計算）
- 條款細則：
- 優惠不包括「頂點」、「特點」、粥、粉麵飯及甜品。
- 另收茶芥及加一服務費。
- 餐廳資料：
- 名稱：翠湖金閣（大角咀店）
- 地址：大角咀詩歌舞街38號亮賢居地下
- 電話：2681 1668
- 營業時間：星期一至日 7am-11pm
資料來源：天水圍…………日與夜
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