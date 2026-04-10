連鎖酒樓晚市大特價！震撼價$4起歎乳鴿、燒雞 自選4款海鮮小菜$28

在香港想尋找價格實惠又品質上乘的粵菜海鮮，明星海鮮酒家向來是許多食客的心水之選。最近，酒樓推出了全新的晚市超值優惠，多款招牌菜式以驚喜價回饋顧客，當中更有僅需$4起即可享用的紅燒乳鴿及燒雞等，絕對是晚飯聚餐的福音，為味蕾和荷包帶來雙重滿足。

明星海鮮酒家全新晚市大劈價！乳鴿、燒雞、海鮮小菜$4起

明星海鮮酒家全新晚市大劈價！乳鴿、燒雞、海鮮小菜$4起

經典燒味晚市優惠 $4乳鴿、$18燒雞

晚市最吸引眼球的，莫過於震撼價的經典燒味。明星海鮮酒家推出的「紅燒乳鴿」，每位客人可以$4的超低價享用半隻，每隻乳鴿外皮烤得紅潤香脆，肉質鮮嫩多汁，令人回味無窮。另一款招牌「明星脆皮燒雞」同樣不容錯過，僅以$18即可品嚐半隻，皮脆肉滑，是佐飯的絕佳選擇。需要留意，燒味優惠受歡迎，乳鴿按人頭計算，燒雞則根據食客數目提供半隻或全隻。

$28海鮮小菜 鮑魚蒸魚、海蝦任君選擇

除了王牌燒味，本次優惠還涵蓋多款僅售$28的精緻海鮮和菜餚。想淺嚐奢華，「魚子醬伴冰鎮鮑魚」將彈牙的鮑魚與甘香的魚子醬完美結合，帶來極致的鮮味體驗。偏好傳統蒸煮風味的食客，可以選擇「陳皮油鹽蒸沙巴仔」，新鮮的沙巴仔魚肉質嫩滑，配上陳皮的獨特清香，味道層次豐富。

此外，「醬爆西蘭花炒蝦球脆蚌片」和「蒜蓉開邊蒸海生蝦」也是誠意十足的選擇，前者鑊氣十足，蝦球爽口，後者則保留了海蝦最原始的鮮甜。

明星海鮮酒家晚市優惠