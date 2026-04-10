連鎖酒樓晚市大特價！震撼價$4起歎乳鴿、燒雞 自選4款海鮮小菜$28
更新時間：13:02 2026-04-10 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-10 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-10 HKT
在香港想尋找價格實惠又品質上乘的粵菜海鮮，明星海鮮酒家向來是許多食客的心水之選。最近，酒樓推出了全新的晚市超值優惠，多款招牌菜式以驚喜價回饋顧客，當中更有僅需$4起即可享用的紅燒乳鴿及燒雞等，絕對是晚飯聚餐的福音，為味蕾和荷包帶來雙重滿足。
明星海鮮酒家全新晚市大劈價！乳鴿、燒雞、海鮮小菜$4起
經典燒味晚市優惠 $4乳鴿、$18燒雞
晚市最吸引眼球的，莫過於震撼價的經典燒味。明星海鮮酒家推出的「紅燒乳鴿」，每位客人可以$4的超低價享用半隻，每隻乳鴿外皮烤得紅潤香脆，肉質鮮嫩多汁，令人回味無窮。另一款招牌「明星脆皮燒雞」同樣不容錯過，僅以$18即可品嚐半隻，皮脆肉滑，是佐飯的絕佳選擇。需要留意，燒味優惠受歡迎，乳鴿按人頭計算，燒雞則根據食客數目提供半隻或全隻。
$28海鮮小菜 鮑魚蒸魚、海蝦任君選擇
除了王牌燒味，本次優惠還涵蓋多款僅售$28的精緻海鮮和菜餚。想淺嚐奢華，「魚子醬伴冰鎮鮑魚」將彈牙的鮑魚與甘香的魚子醬完美結合，帶來極致的鮮味體驗。偏好傳統蒸煮風味的食客，可以選擇「陳皮油鹽蒸沙巴仔」，新鮮的沙巴仔魚肉質嫩滑，配上陳皮的獨特清香，味道層次豐富。
此外，「醬爆西蘭花炒蝦球脆蚌片」和「蒜蓉開邊蒸海生蝦」也是誠意十足的選擇，前者鑊氣十足，蝦球爽口，後者則保留了海蝦最原始的鮮甜。
明星海鮮酒家晚市優惠
- 供應時間： 星期一至日，晚上5:30後供應
- 優惠內容：
- 紅燒乳鴿： $4/半隻 (每位客人可享用)，$8/一隻
- 明星脆皮燒雞： $18/半隻 (2-5位享用半隻，6位或以上享用一隻)
- 魚子醬伴(冰鎮鮑魚/脆皮鮑魚)： $28/位 (每位客人可享用)
- 陳皮油鹽蒸沙巴仔： $28/條 (2-5位享用1條，6位或以上享用2條)
- 醬爆西蘭花炒蝦球脆蚌片： $28/份 (2-5位享用1例，6位或以上享用2例)
- 蒜蓉開邊蒸海生蝦： $28/份 (2-5位享用1份，6位或以上享用2份)
- 條款及細則：
- 以上優惠每枱只可選擇其中一款。
- 紅燒乳鴿及明星脆皮燒雞優惠不適用於深水埗分店。
- 西九龍「明星樓」分店不適用於本次所有優惠。
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