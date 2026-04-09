香港仔街坊酒樓長者飲茶優惠！出示樂悠咭即免茶錢 午市點心孖寶$38.8 鯪魚球/叉燒包/豬骨粥

位於香港仔的花園點心火鍋酒樓，以其傳統即叫即蒸的精緻點心及暖胃火鍋，成為街坊及上班族的用餐好去處。最近，店家推出多項優惠，當中包括極具吸引力的$38.8午市點心孖寶，以及專為長者而設的貼心福利，凡出示樂悠咭即可享免茶等，讓顧客能以實惠價錢，品嚐到高質港式美味。

香港仔花園點心火鍋酒樓長者優惠！出示樂悠咭即享免茶芥

凡持有樂悠咭的顧客，無論是惠顧早、午市或下午茶，只需向店員出示相關證件，即可享用免收茶錢的優惠。

店家午市孖寶優惠$38.8，可在多款指定點心中任選兩款。

從下午2時起，餐廳會提供多款下午茶點心優惠，如極品鮑魚濃湯餃每盅只售$19.8。

早市及下午茶點心每碟$18.8起，讓顧客在任何時段都能品嚐到經濟實惠的星級美饌。

花園點心火鍋香港仔店特別關懷長者顧客，推出貼心的長者專享福利。凡持有樂悠咭的顧客，無論是惠顧早、午市或下午茶，只需向店員出示相關證件，即可享用免收茶錢的優惠。這項優惠能讓長者們更輕鬆及無負擔地與親朋好友相聚，飲茶歎一盅兩件，絕對是區內長者的飲茶首選。

午市孖寶$38.8 任選兩款懷舊點心

而對於喜歡品嚐點心的食客來說，店家的午市孖寶優惠也不容錯過。由11am起供應的午市時段，顧客可以$38.8的優惠價，在多款指定點心中任選兩款。款式亦眾多，如有香煎黃金糕、順德鯪魚球、蜜汁叉燒包及菜乾豬骨粥等。無論是香口惹味的煎炸點心，還是暖心暖胃的粥品，這個孖寶組合的性價比極高。

除午市優惠，酒樓的下午茶時段同樣精彩。從下午2時起，餐廳會提供多款下午茶點心優惠，如極品鮑魚濃湯餃每盅只售$19.8。另外，早市及下午茶點心每碟$18.8起，讓顧客在任何時段都能品嚐到經濟實惠的星級美饌。

花園點心火鍋（香港仔）

地址：香港香港仔大道223-227號利群商場1樓1號舖

電話：2178 3888

營業時間：星期一至日8am-11pm

資料來源︰香港酒樓關注組