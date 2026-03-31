復活節自助餐9大優惠！文華東方/尖沙咀百樂/W酒店買一送一 $191起歎盡龍蝦/生蠔/皇帝蟹

復活節長假期將至，不少人正計劃與親友共享美食。全港多間星級酒店均有推出復活節自助餐優惠，當中包括W酒店、文華東方酒店等低至買一送一，其中港島海逸君綽酒店的自助午餐，折後每位僅$279起，便能享受一場鮑魚與麵包蟹的海鮮盛宴。

1. 港島海逸君綽酒店 鮑魚、蟹腳海鮮自助餐 復活節快閃55折優惠

1. 港島海逸君綽酒店 鮑魚、蟹腳海鮮自助餐 復活節快閃55折

港島海逸君綽酒店三樓的Harbour Grand Café，以豐盛的海鮮自助餐聞名。自助午餐主打「鮑魚x麵包蟹x蟹腳海鮮盛宴」，提供凍蝦、青口、椒鹽鮑魚及磯燒鮑魚等，海鮮迷不容錯過。晚餐的「海鮮嘉年華」則升級加碼，獻上波士頓龍蝦、特大阿根廷蝦及鵝肝醬等矜貴菜式，並設有「火焰野菌意大利飯」等即席烹調表演，增添視覺與味覺的雙重享受。

2. 香港W酒店 復活節限定 滬上風情自助晚餐買一送一

2. 香港W酒店 復活節限定 滬上風情自助晚餐買一送一

想來點不一樣的體驗？W酒店KITCHEN餐廳於4月3日至7日期間，特別與上海外灘W酒店聯乘推出「滬」味自助餐。除了有招牌的冰鎮海鮮如新鮮生蠔和龍蝦，更帶來一系列上海特色佳餚，包括「香檸油爆蝦」、「石庫門南乳汁燒肉」等地道美食，還有即製小籠包及鮮肉鍋貼，讓味蕾穿梭於香港與上海之間。

3. 香港黃金海岸酒店 親子玩樂首選 復活節自助餐$370/位起

3. 香港黃金海岸酒店 親子玩樂首選 復活節自助餐$370/位起

香港黃金海岸酒店絕對是家庭客的首選。除了琳瑯滿目的自助餐美食，酒店更為小朋友準備了「繽紛復活兔帽子製作坊」、「智趣尋蛋任務」及「鯊魚冒險島」室內遊樂場等精彩活動。自助晚餐戶外炭烤區呈獻蒜香扇貝和原隻炭烤乳豬；每位賓客更可獲贈一份法式焗龍蝦米多，倍添尊貴。

4. 香港百樂酒店 意日Fusion自助餐買一送一

4. 香港百樂酒店 意日Fusion自助餐買一送一

尖沙咀香港百樂酒店的Park Café，在復活節大玩創意，將意式與日式料理完美結合。晚餐的黑松露海膽意大利飯、磯煮鮑魚溫泉蛋等菜式，火花十足。餐廳更變身為親子樂園，設有充氣城堡、夾公仔機，並舉辦「復活拋拋樂」及迷你杯子蛋糕工作坊，讓大人小孩都能樂在其中。

5. 九龍東帝苑酒店 復活節園趣自助餐 特設工作、戶外遊戲攤位

5. 九龍東帝苑酒店 復活節園趣自助餐 特設工作、戶外遊戲攤位

位於將軍澳的九龍東帝苑酒店，於2樓的寶鑽廳打造了一個集美食與玩樂於一身的復活節派對。除了有專為小朋友而設的糖果朱古力蛋工作坊、充氣彈床及迷你哥爾夫球等攤位遊戲，自助晚餐更以港式海鮮為主題，供應椒鹽瀨尿蝦、蒜蓉蒸蟶子及即開生蠔，充滿地道風味。

6. 灣仔諾富特世紀酒店 海鮮半自助餐買一送一

6. 灣仔諾富特世紀酒店 海鮮半自助餐買一送一

灣仔諾富特世紀酒店Le Café提供性價比極高的海鮮半自助晚餐，賓客可無限享用頭盤、冰鎮海鮮、雜錦魚生壽司及多款熱食甜品。復活節期間更增設小丑魔術、臉部彩繪及復活蛋彩繪等活動，為佳節增添歡樂氣氛。

7. 北角海逸酒店 拉丁風味下午茶買一送一

7. 北角海逸酒店 拉丁風味下午茶買一送一

北角海逸酒店推出充滿南美風情的自助餐，但更吸引眼球的是其「和風花園・法式絮語」下午茶買一送一優惠。鹹點包括精緻的和牛三文治與魚子醬溫泉蛋，甜點則有清新的柚子雲呢拿撻和北海道3.6牛乳千層奶撻，配上一球Movenpick雪糕，締造悠閒的午後時光。

8. 8度海逸酒店 蟹黃海鮮盛宴低至5折 任食皇帝蟹/蟹粉菜/鴨肝

8. 8度海逸酒店 蟹黃海鮮盛宴低至5折 任食皇帝蟹/蟹粉菜/鴨肝

8度海逸酒店以「蟹黃海鮮」為主題，自助晚餐帶來一系列奢華蟹饌，如香草蒜蓉烤皇帝蟹、蟹粉扣黃金鮑魚等。此外，還有鱈場蟹腳、即煎日本岩手牛及招牌芒果拿破崙，美食選擇應有盡有。復活節期間同樣有小丑表演及彩繪活動，充滿節日氣氛。

9. 香港文華東方酒店 星級自助餐買一送一 波士頓龍蝦/雪蟹腳/招牌海南雞

9. 香港文華東方酒店 星級自助餐買一送一 波士頓龍蝦/雪蟹腳/招牌海南雞

作為頂級酒店的代表，香港文華東方酒店的快船廊自助餐向來是品質保證。美食涵蓋烤頂級牛肋排、波士頓龍蝦、雪蟹腳等環球美食，更有海南雞、新加坡叻沙等地道風味。甜品方面，招牌的文華芝士餅和1963文華芝士餅絕對不能錯過，為這場盛宴畫上完美句號。

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