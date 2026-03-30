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中港職場假期「代溝」？內地復活節不放假/調休政策震驚港人 港漂無奈：真的差別好大

生活百科
更新時間：18:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-30 HKT

中港兩地的職場文化不同，尤其是節慶假日上的安排存在明顯差異。近日，有港漂在小紅書分享，每次與香港朋友及同事提及有關內地職場的假期安排時，例如內地沒有復活節假期，或長假期會以調休制度調整上班日等，香港人都會對此大感震驚，無奈表示「是不是很多香港人都這樣不太了解內地啊，有時候都不知道怎麼說」，帖文隨即引起網民討論，有港網民直言「最不理解調休」，也有人認為「不了解是正常的呀」，詳情即看下文。

港漂分享中港職場假期「代溝」？內地復活節不放假 港人震驚：為甚麼？

港漂分享中港職場假期「代溝」？內地復活節不放假 港人震驚：為甚麼？（《金秘書為何那樣》劇照）
港漂分享中港職場假期「代溝」？內地復活節不放假 港人震驚：為甚麼？（《金秘書為何那樣》劇照）

日前，有在香港升學及就業的港漂在社交平台發文，分享在香港職場遇到的文化差異，指最近有朋友問及：「內地復活節放幾天？」當他回答內地沒有復活節假期時，對方表現得非常震驚。他進一步解釋，復活節在內地屬於小眾節日，「不像聖誕節那樣雖然沒假但也會慶祝。」結果朋友反問：「為甚麼復活節會沒有假？現在不是國際化全球化了嗎？」令他哭笑不得，又直言中港兩地的文化歷史背景不同，香港保留許多西方傳統節日，而復活節就是其中之一，「香港是因為歷史原因所以假期會中西結合啊……為甚麽內地會無端端有復活節假」，對此大感無奈。

樓主續指，早前與另一位同事聊天時，同事提到內地職場假期多，「五一和國慶都放好久」，他解釋這是因為調休制度，打工仔大多要在週末上班補回，實際假期並沒有想像中多。同事聽到後驚訝回應：「還會這樣？？」樓主感慨：「是不是很多香港人都這樣不太了解內地啊，有時候都不知道怎麽說」，又形容初踏入香港職場，認為兩地職場文化差別大，「總之還在適應中。」

港網民坦言：最不理解調休

帖文一出，隨即引來兩地網民熱烈討論，有香港網民坦言對內地職場的制度不熟悉（《我要準時下班》劇照）
帖文一出，隨即引來兩地網民熱烈討論，有香港網民坦言對內地職場的制度不熟悉（《我要準時下班》劇照）

帖文一出，隨即引來兩地網民熱烈討論，有香港網民坦言對內地職場的制度不熟悉，「其實我哋唔係好明白調休，點解要所有人一齊放假？所有人一齊出去同人哋迫」、「最不理解調休，說好了放7日，實際是調了其他假期，不就是騙人嗎？」也有網民從另一角度分析：「因為你人在香港啊，你自然會理解香港。但是你同事也沒有在內地上學跟工作的經歷，不了解是正常的呀。就好像什麼985、考公考編、編制內、調休，有些不只是詞彙上的不同，而是我們根本不會接觸到，自然也不會知道了。」 有人補充：「香港還有佛誕節，內地朋友和我說完全沒聽說過這東西」，顯示兩地人民對中港的節日安排認知普遍存在差距。

來源：小紅書

文：LW

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