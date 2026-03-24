內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港

近年不少內地人來港讀書，甚至畢業後留港找尋工作機會，慢慢在港落地生根。不過，中港兩地生活習慣與文化有別，部份初來港的內地人或感不習慣，但有居港多年的內地人表示適應香港生活後，感慨自己「在香港生活久了應該很難再回去吧」。樓主大讚香港生活4點細節，令她形成一種舒服節奏，引起其他網民同感：「我真的好愛香港！」

內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節「形成舒服節奏」

日前，有來港讀書的內地人發文，稱畢業後留港工作，多年來居港生活令她深有感受，直言適應香港生活後，感慨「在香港生活久了應該很難再回去吧」。樓主大讚香港生活4點細節，包括香港生活方便、港人守規矩的習慣、彼此間保持距離且身處公眾埸所不騷擾他人，表示自己於香港生活多年後被潛移默化，養成扶手梯靠右站、排隊保持距離，種種細節「形成讓人舒服的節奏」。

樓主認為縱然有人認為香港社會冷漠，或偶爾看到因插隊引起的對罵，「但對我們遵守秩序的人來說，這種明確的界限反而讓人安心」。她分享近日於深圳排隊時的體驗，表示快到自己的時候突然被人從旁插隊，令她有種說不出來的無奈，「好像規則在這裏是可以被隨時打破的，守規矩的人反而顯得有點『傻』」，不禁感慨自己適應香港的秩序後，「很難再切換回另一種模式」。

網民同感：我真的好愛香港

對於樓主的體悟，不少網民有同感，「我真的好愛香港，太愛這種秩序感和邊界感了」、「沒有任何一座城市能給到我游走大街上的舒服感」、「每一兩個月去一次香港，太喜歡香港的秩序感和細節了」、「為芒麼他們的細節做得那麼好，讓人特別舒心」。有網民表示喜歡香港的秩序感和邊界感，「覺得在這裏生活無比的舒適，其實他們有邊界感不是真的冷漠，你真正需要幫助的時候發現身邊全是好人」、「在邊界感也可以感受到溫暖和善意，突發事總有人從四方八面跑來提供協助」。

網友認為成長環境亦會影響孩子的行為，「孩子說話和行為明顯禮貌很多，偶爾還會說說英文，但回來又打回原形」、「內地公共場所大吵大鬧真的很煩，熊孩子熊家長太多太多」、「確實大聲喧嘩的人太多，完全不顧旁人感受，大人小孩都這樣，在深圳深有感觸」。有網民喜歡香港排隊的習慣，「大家都自覺排成一隊，回到深圳有些地方突然變成很多隊插來插去，有點失落」、「好幾次從香港回廣州，從西九龍地鐵站到高鐵檢票，好幾處次次給人插隊，真的心裏無語啊」。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書