Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港

生活百科
更新時間：15:29 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:29 2026-03-24 HKT

近年不少內地人來港讀書，甚至畢業後留港找尋工作機會，慢慢在港落地生根。不過，中港兩地生活習慣與文化有別，部份初來港的內地人或感不習慣，但有居港多年的內地人表示適應香港生活後，感慨自己「在香港生活久了應該很難再回去吧」。樓主大讚香港生活4點細節，令她形成一種舒服節奏，引起其他網民同感：「我真的好愛香港！」

內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節「形成舒服節奏」

日前，有來港讀書的內地人發文，稱畢業後留港工作，多年來居港生活令她深有感受，直言適應香港生活後，感慨「在香港生活久了應該很難再回去吧」。樓主大讚香港生活4點細節，包括香港生活方便、港人守規矩的習慣、彼此間保持距離且身處公眾埸所不騷擾他人，表示自己於香港生活多年後被潛移默化，養成扶手梯靠右站、排隊保持距離，種種細節「形成讓人舒服的節奏」。

樓主認為縱然有人認為香港社會冷漠，或偶爾看到因插隊引起的對罵，「但對我們遵守秩序的人來說，這種明確的界限反而讓人安心」。她分享近日於深圳排隊時的體驗，表示快到自己的時候突然被人從旁插隊，令她有種說不出來的無奈，「好像規則在這裏是可以被隨時打破的，守規矩的人反而顯得有點『傻』」，不禁感慨自己適應香港的秩序後，「很難再切換回另一種模式」。

網民同感：我真的好愛香港

對於樓主的體悟，不少網民有同感，「我真的好愛香港，太愛這種秩序感和邊界感了」、「沒有任何一座城市能給到我游走大街上的舒服感」、「每一兩個月去一次香港，太喜歡香港的秩序感和細節了」、「為芒麼他們的細節做得那麼好，讓人特別舒心」。有網民表示喜歡香港的秩序感和邊界感，「覺得在這裏生活無比的舒適，其實他們有邊界感不是真的冷漠，你真正需要幫助的時候發現身邊全是好人」、「在邊界感也可以感受到溫暖和善意，突發事總有人從四方八面跑來提供協助」。

網友認為成長環境亦會影響孩子的行為，「孩子說話和行為明顯禮貌很多，偶爾還會說說英文，但回來又打回原形」、「內地公共場所大吵大鬧真的很煩，熊孩子熊家長太多太多」、「確實大聲喧嘩的人太多，完全不顧旁人感受，大人小孩都這樣，在深圳深有感觸」。有網民喜歡香港排隊的習慣，「大家都自覺排成一隊，回到深圳有些地方突然變成很多隊插來插去，有點失落」、「好幾次從香港回廣州，從西九龍地鐵站到高鐵檢票，好幾處次次給人插隊，真的心裏無語啊」。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書

延伸閱讀：「來港越久越害怕」？內地女來港讀書工作大呻2大缺點 嘆「活着唯一的意義就是打工」

 

 

最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
4小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
6小時前
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱宏福苑女證人憶述逃生經過四度落淚 冀能將真相呈現︱持續更新
社會
8小時前
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
股市
9小時前
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
影視圈
10小時前
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
影視圈
8小時前
男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆 推介7大軟便通便食物
男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆 推介7大軟便通便食物
保健養生
7小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
家居裝修
13小時前