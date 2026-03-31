機場快綫長者半價！復活節3大優惠 符合1條件免費

復活節長假期將至，不少人已計劃好外遊行程。以快捷、穩定著稱的機場快綫，向來是往返市區與機場的理想交通選擇。為迎接旅遊旺季，機場快綫特別推出一系列復活節優惠，當中包括小童免費乘搭、長者半價優惠，以及低至$42.5的團體票，讓不同客群都能享受超值旅程！

復活節出行優惠三重奏 機場快綫長者半價

機場快綫特別推出一系列復活節優惠，當中包括小童免費乘搭、長者半價優惠。

為方便家庭及長者旅客輕鬆出遊，機場快綫推出了三項主要的「復活節彩蛋」優惠。首先是「小童免費」優惠，由即日起至2026年5月3日，3至11歲持有有效小童八達通的兒童，可免費乘搭機場快綫往返香港、九龍或青衣站及機場站，亦可免費前往亞洲國際博覽館站。此優惠無論是帶孩子出國旅遊，或是到博覽館觀看表演，都能大大減省交通開支。

第二項優惠專為長者而設，60歲或以上持有有效樂悠咭的乘客，在上述同樣的優惠期內，可以半價乘搭機場快綫，往返市區及機場。長者更可享免費港鐵接駁服務，讓他們能輕鬆自在地與家人朋友同行，享受旅途的樂趣。

結伴同遊更划算 成人票低至$42.5

對於與朋友或伴侶結伴外遊的旅客，機場快綫的「團體票」優惠絕對是不二之選。此優惠將維持至2026年8月31日，不論是2人、3人還是4人同行，只要一同到機場快綫客務中心（博覽館站除外）購票，即可享高達五八折的票價優惠。舉例來說，若四人同行由青衣站出發，平均每人票價僅為HK$42.5，極具吸引力，讓旅程從一開始就省下不少。

會員限定快閃 1 MTR分搶免費車票

除了上述優惠，MTR Mobile會員更可參與逢星期三舉行的「1 MTR分快搶」活動。在4月份的1、8、15及22日，會員只需於中午12時後登入MTR Mobile應用程式，即有機會用1 MTR分換領機場快綫免費單程車票（每日100份）、半價電子優惠券（每日500份）或七折電子優惠券（每日1,000份），數量有限，先到先得。

此外，機場快綫亦提供獨家七折優惠碼「AELEASTER9」，在港鐵官網或MTR Mobile購買單程票時輸入即可享折扣，名額5,000個，有效期至2026年5月3日，為您的旅程慳得更多。

機場快綫優惠詳情

小童免費及長者半價優惠 優惠期限： 即日起至2026年5月3日 優惠對象： 3至11歲持小童八達通之兒童；60歲或以上持樂悠咭之長者 優惠內容： 小童免費乘搭；長者享半價車費

團體票優惠 優惠期限： 即日起至2026年8月31日 優惠內容： 2人、3人或4人同行可享高達58折團體票價，以4人同行由青衣站往返機場為例，每位平均價為$42.5。 購買地點： 機場快綫客務中心（博覽館站除外）

「1 MTR分快搶」活動 活動日期： 2026年4月1、8、15及22日（星期三） 活動時間： 中午12時至晚上11時59分（或換完即止）

獨家七折優惠碼 優惠碼： AELEASTER9 優惠期限： 即日起至2026年5月3日（名額5,000個）



*以上各項優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱港鐵官方公布。