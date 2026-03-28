4月長假北上必搶！WeChat Pay HK派深圳消費券 直通巴半價/Call車減$100/商場、超市消費減$480

近年港人北上消費蔚然成風，適逢復活節及清明節長假期，WeChat Pay HK與深圳市南山區商務局聯手，推出「2026年南山區入境消費券活動」並派發總值超過千萬港元，為港人提供餐飲、零售以至交通等多重優惠。

WeChat Pay HK深圳消費券 直通巴/Call車/商場超市購物折扣

WeChat Pay HK「2026年南山區入境消費券活動」由今年4月1日起至6月30日，用戶可領取適用於南山區熱門商戶的消費券，享受低至四折的優惠。消費券涵蓋餐飲、零售、南山海岸城購物中心商圈及南山區指定商戶4大類別，參與商戶包括港人熟悉的「盒馬鮮生」、「前海山姆」、「奈雪的茶」及「喜茶」、「京東mall」等。

其中，活動每日早上10時起會限量派發「$100電子現金券」，用戶在指定商戶單次消費滿HK$100.01即可使用，即享減$100優惠，先搶先得。值得一提的是，消費券領取後需於3天內使用，而每類消費券每名用戶最多可領取及使用15次。

類型 消費券內容 領取規則 南山區餐飲商戶 滿$20減$12 滿$50減$30 滿$100減$60 滿$200減$120 滿$500減$300 消費券每日早上 10 時起可領，數量有限，先到先得。

以單筆消費金額作計算。

消費券領取後 3 天內有效，如消費券逾期仍未使用，可在活動期間重新領取。

活動期間，每類消費券每個用戶最多可領取並使用 15 次。 南山區零售商戶 滿$30減$18 滿$100減$60 滿$200減$120 滿$500減$300 滿$800減$480 南山海岸城精選商戶 滿$20減$12 滿$50減$30 滿$100減$60 滿$200減$120 滿$500減$300 $100電子現金券 滿$100.01減$100 活動期間每日早上 10 時起開搶，先到先得。

以單筆消費金額作計算。

跨境直通巴半價！Call車去口岸立減$100

為方便港人北上，WeChat Pay HK亦聯合「環島中港通」提供低至半價的跨境巴士乘車優惠，並與滴滴出行合作，提供香港往深圳灣口岸的「$100立減召車優惠」，以及行程終點為南山區範圍的「六折內地召車立減券」。

如何領取WeChat Pay HK「2026年南山區入境消費券」？

打開WeChat中的「支付與服務」頁面。 點選「內地遊」中的「南山區千萬級人境消費券」活動。 按時領取消費券，先到先得。

*領券前需要要完成WeChat Pay HK中的身份認證。

資料來源：WeChat Pay Hong Kong