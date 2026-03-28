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4月長假北上必搶！WeChat Pay HK派深圳消費券 直通巴半價/Call車減$100/商場、超市消費減$480

旅遊
更新時間：11:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-28 HKT

近年港人北上消費蔚然成風，適逢復活節及清明節長假期，WeChat Pay HK與深圳市南山區商務局聯手，推出「2026年南山區入境消費券活動」並派發總值超過千萬港元，為港人提供餐飲、零售以至交通等多重優惠。

WeChat Pay HK深圳消費券 直通巴/Call車/商場超市購物折扣

WeChat Pay HK「2026年南山區入境消費券活動」由今年4月1日起至6月30日，用戶可領取適用於南山區熱門商戶的消費券，享受低至四折的優惠。消費券涵蓋餐飲、零售、南山海岸城購物中心商圈及南山區指定商戶4大類別，參與商戶包括港人熟悉的「盒馬鮮生」、「前海山姆」、「奈雪的茶」及「喜茶」、「京東mall」等。

其中，活動每日早上10時起會限量派發「$100電子現金券」，用戶在指定商戶單次消費滿HK$100.01即可使用，即享減$100優惠，先搶先得。值得一提的是，消費券領取後需於3天內使用，而每類消費券每名用戶最多可領取及使用15次。

類型 消費券內容 領取規則
南山區餐飲商戶
  1. 滿$20減$12
  2. 滿$50減$30
  3. 滿$100減$60
  4. 滿$200減$120
  5. 滿$500減$300
  • 消費券每日早上 10 時起可領，數量有限，先到先得。
  • 以單筆消費金額作計算。
  • 消費券領取後 3 天內有效，如消費券逾期仍未使用，可在活動期間重新領取。
  • 活動期間，每類消費券每個用戶最多可領取並使用 15 次。
南山區零售商戶
  1. 滿$30減$18
  2. 滿$100減$60
  3. 滿$200減$120
  4. 滿$500減$300
  5. 滿$800減$480
南山海岸城精選商戶
  1. 滿$20減$12
  2. 滿$50減$30
  3. 滿$100減$60
  4. 滿$200減$120
  5. 滿$500減$300
$100電子現金券
  1. 滿$100.01減$100
  • 活動期間每日早上 10 時起開搶，先到先得。
  • 以單筆消費金額作計算。

跨境直通巴半價！Call車去口岸立減$100

為方便港人北上，WeChat Pay HK亦聯合「環島中港通」提供低至半價的跨境巴士乘車優惠，並與滴滴出行合作，提供香港往深圳灣口岸的「$100立減召車優惠」，以及行程終點為南山區範圍的「六折內地召車立減券」。

如何領取WeChat Pay HK「2026年南山區入境消費券」？

  1. 打開WeChat中的「支付與服務」頁面。
  2. 點選「內地遊」中的「南山區千萬級人境消費券」活動。
  3. 按時領取消費券，先到先得。
    *領券前需要要完成WeChat Pay HK中的身份認證。

 

資料來源：WeChat Pay Hong Kong

 

同場加映：內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）

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