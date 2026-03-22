內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）

內地政府推酒店住宿補貼優惠！內地近年來積極提振消費，最近更推出酒店住宿補貼優惠，經「飛豬旅行」平台即可領取有政府補貼的酒店住宿消費券，預定指定酒店普遍可減￥200，深圳1地區酒店最多更可減￥500，即看下文了解詳情及領券步驟！

內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500

近期，廣東多地文旅部門聯合「飛豬旅行」平台推出「政府文旅官方補貼」活動，各地區有專屬的住宿消費券，包括深圳、佛山、揭陽、肇慶、惠州、東莞等地。旅客只需經「飛豬旅行」預定指定酒店，即可領取有政府補貼的酒店住宿消費券，單筆補貼金額普遍為￥150至￥200，而深圳南山區最多更可減￥500 。

「政府文旅官方補貼」消費券領取及使用步驟

住宿消費券先到先得，可以先領取後使用，有效期為領取日起3日內，領券及使用步驟如下：

開啟「飛豬旅行」平台（包括飛豬旅行App、飛豬微信小程序、支付寶端小程序或淘寶端小程序） 點擊「政府補貼」或相關專區入口 查找並領取不同地區的專屬優惠消費券 搜索目標地區的酒店，或直接點擊「政府補貼」篩選參與活動的酒店 於付款頁面留意並選擇使用已領取的「消費券」

圖片及資料來源：Facebook@深圳大陸吃喝玩樂交流、Facebook@自助旅行之不專業分享

文：Y