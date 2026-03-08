回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽

回鄉證申請/預約懶人包︱周末或假期北上深圳消費，已成為許多港人的熱門活動。要享受愉快的旅程，一本有效的回鄉證必不可少，但處理證件的各種手續及突發情況，有時確實令人煩惱，例如在內地遺失證件或到達關口才發現回鄉卡過期，該如何應對？《星島頭條》特別為大家整合辦理回鄉證的懶人包，詳細介紹首次申請、續期及補領的方法、地點、步驟、相片要求，以及申請臨時通行證的方法，無論是在香港或深圳都可預約辦理，即睇內文詳情。

申請回鄉證需要符合甚麼資格？

《港澳居民來往內地通行證》，也就是我們平日常說的「回鄉證」，是往返內地的重要證件。以下為您整理經簡化的申請資訊，讓您更清晰了解相關資格。

證件有效期

回鄉證的有效期主要分10年及5年兩種，以年齡來劃分︰

10年有效期：簽發給申請時已年滿18歲的香港居民

5年有效期：簽發給申請時未滿18歲的申請人

5類合資格申請人士

根據中旅社的指引，只要您屬於以下任何一個類別，便具備申請回鄉證的基本資格：

在香港土生土長，並具有中國國籍的香港永久性居民

原為內地居民，經國家批准到香港定居，並已正式取得香港居民身份的人士

在香港以外地區出生，但同為中國籍，並已確立香港永久性居民身份的人士

本身是香港永久性居民，但原為外國籍或無國籍，經國家批准成功加入或恢復中國國籍的人士

持有回鄉證的香港居民，如證件有效期不足6個月、已過期、損毀或遺失，又或因個人資料變更、晶片失效、未有按時領取證件或者持用舊版回鄉證需要換領新版回鄉證的人士，均可申請換領或補領新證

申請及補領回鄉證2大方法！香港/深圳都可辦理

1. 中旅社須網上預約

若您需要申請或續領回鄉證，手續十分簡單。請先透過香港中旅社的網站或手機App進行網上預約，然後再親身到中旅社辦理手續。整個過程主要分為兩大步，只要跟著指示做，便能輕鬆完成︰

第一步：網上預約

您可以透過香港中旅社的官方網站或其手機App，在網上填妥申請資料，並揀選方便您的證件服務中心和辦理時間。在確定預約時，您可先到網站查閱各個中心未來日子的預約名額情況，這樣就能更快、更順利地選定最適合您的時間和地點。

第二步：親身辦理

當您成功完成網上預約後，請按照預約好的日期及時間，準時到達您所選擇的中旅社證件服務中心。現場辦理所有手續的過程，一般可於兩小時內完成。

但要留意，所有辦證中心現場均不設「即日籌」或任何臨時申請，亦不接受未經預約的服務。所以出門前請緊記要確認您已經成功預約，以免白走一趟。

第三步︰領取新證件

辦妥申請手續後，最後一步就是領取新證件。您可以按個人情況，選擇以下其中一個方法：

郵政速遞服務︰ 如果您不想再親身走一趟，可選擇使用香港郵政的本地速遞服務。這項服務需要另收$50郵遞服務費，辦好的證件會直接寄到您指定的地址，方便省時。

如果您不想再親身走一趟，可選擇使用香港郵政的本地速遞服務。這項服務需要另收$50郵遞服務費，辦好的證件會直接寄到您指定的地址，方便省時。 親身前往領取︰另一個方法是親身前往領取，您可以在預定的取證日期之後，返回提交申請的中旅社方店領取您的新證件。請緊記帶齊您的舊回鄉證（如換證）或香港身份證，供職員核對身份。

2. 深圳辦理回鄉證 續證/補發預約2大方法

如果回鄉證即將到期，但香港的預約名額已滿，不少朋友會考慮到深圳辦理續證。這個方法十分方便，有兩個途徑，分別以深圳市公安局網站或「深圳公安」微信公眾號預約，再於指定公安局辦理即可。但大家要緊記一點，就是您的回鄉證必須是未過期的。如已過期，您將無法過關到內地辦理。

方法一：深圳市公安局網站

登入深圳市公安局的官方網站 選擇「港澳居民業務」，再選「換、補發港澳居民來往內地通行證」 然後按照指示，選擇辦理地點、日期及時間，並填寫個人資料即可

方法二：「深圳公安」微信公眾號

於手機微信App內，搜尋「深圳公安」公眾號 按「傳訊息」後，然後點選下方的「政務服務」 於頁面選擇「港澳居民服務」，再選擇「港澳居民來往內地通行證（回鄉證）」 這步驟與於深圳市公安局網站一樣，選擇地點、日期及時間，並填妥個人資料便可

申請或續領回鄉證所需文件

如準備申請或更新回鄉證時，為了讓過程更順利，預先準備好所需文件非常重要。無論您是第一次申請，還是證件到期需要換新，以下幾樣基本文件都請預先備妥：

網上申請表： 在預約時，請於網上完整填寫個人資料

在預約時，請於網上完整填寫個人資料 證件相片： 需要一張近半年內拍攝的白底彩色證件相，以及相片檢測合格檢測回執（條碼）

需要一張近半年內拍攝的白底彩色證件相，以及相片檢測合格檢測回執（條碼） 香港身份證： 請準備好您的香港永久性居民或香港居民身份證正本

請準備好您的香港永久性居民或香港居民身份證正本 香港特區護照： 有效的香港特區護照是首次申請的必備文件；18歲以下申請人若未持有香港特區護照，則須出示父或母其中一方的中國公民證件

有效的香港特區護照是首次申請的必備文件；18歲以下申請人若未持有香港特區護照，則須出示父或母其中一方的中國公民證件 輔助文件：以上所有文件的正本都需要帶備，同時也請用A4紙，將全部文件的副本複印一份，以便提交

續領/換領申請人額外文件

如果您的回鄉證即將到期或已經過期，需要換領新證，除了基本文件外，請記得帶上：

現有的回鄉證：您目前持有的回鄉證（不論是卡式或紙本式），都需要在申請時一併帶同

普通證與快證辦理時間有何分別？

普通申請： 一般情況下，預計需要12個工作日

一般情況下，預計需要12個工作日 加急申請（回鄉證快證）：如有急切需要，可選擇申請快證，預計需時5個工作日

回鄉證申請及續期所需費用

香港中旅證件服務中心辦證收費：

收費類別 普通證 加急快證* 成人 小童 成人 小童 首次申請／換領證件 $390 $260 $670 $540 遺失／補發／損壞補發 $590 $430 $870 $710

*備註：如遇特殊情況需遞函審批的，須另收$200

深圳續證收費：

續證類別 收費 成人（有效期10年） 人民幣350元 小童（有效期5年） 人民幣230元

申請回鄉證所用的相片有甚麼要求？

申請回鄉證，您需要提交一張紙質及一份數碼相片檔案。最重要的，是這份相片必須通過檢測，並取得一張「合格回執」（上面會有一個條碼），才能用作辦理申請。

6個月內的彩色相片

背景為純白色，無漸變、不得有陰影、其他人或物體

坐姿端正，雙肩水平，正視鏡頭

眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒，頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳，不得化濃妝

申請者不能穿高領衣服、制式服裝及白色衣服

申請人不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光

不得使用頭部覆蓋物，非永久性飾物不得遮擋臉部

不得對人像特徵（傷疤、痣、髮型等）進行技術處理

1. 紙質相片要求

相片尺寸：48mm X 33mm

相片有效區域：40mm X 30mm

2. 數碼相片檔案規格要求

圖像檔格式：JPEG

分辦率/解像度：300DPI

圖像檔大小：20KB至80KB

圖像尺寸：寬354像素，高472像素；寬高比為3:4

甚麼情況下可加快辦證？

為便利長者及有特別需要的人士辦理回鄉證，中旅社已開通網上預約的「綠色通道」。以下4類人士均可使用這項優先服務：

年滿70歲的長者，以及出生未滿3個月的嬰兒，可使用這項優先服務，在網上預約時將不受籌號滿額

限制

限制 因傷病而行動不便的人士，毋須在網上預約，可於辦公時間內，直接前往任何一間證件服務中心辦理申請手續

若市民遇上緊急事由，例如需要前往內地就學、就醫、探望病重的親人或處理奔喪事宜，但又未能成功預約，可以向各證件服務中心求助。中心職員將會根據申請人的具體情況和所提供的證明文件，酌情安排辦理加急申請

深圳遺失回鄉證點算好？手機即辦電子臨時通行證

相信不少朋友都擔心過，如果在內地旅遊或辦事時，不小心遺失、損壞、甚至忘記帶回鄉證，會非常麻煩。以往您或許需要親身到當地相關公安機構辦理紙本證明，費時失事。但早前中國出入境管理局宣布推出一項新服務，讓您可直接用手機即時申請電子臨時通行證，解決燃眉之急。

這款電子臨時通行證的有效期為7天，每個月可以申請兩次。申請成功後，您就可以用它來繼續原有行程，毋須再為證件問題而耽誤時間。

網上申請步驟教學

於微信或支付寶上，搜尋「移民局12367」小程序 開啟程式後，選擇「中國公民服務」 選擇「港澳台居民臨時通行證」，閱讀並同意申請須知 選擇「臨時通行證申領」，輸入個人資料

注意：這步驟您需要有一個內地手機號碼，用來接收驗證碼，才能完成申請

過關發現回鄉證過期？即日批「臨時通行證」可應急

有時大頭蝦去到關口才發現回鄉證過期，實在令人著急。在這種緊急的情況下，您可以在關口的指定辦證窗口，申請一種俗稱為「特快證」的「一次性臨時通行證」應急。不過，這個方法收費比較昂貴，建議在緊急必須即時過關時才使用。

申請地點/費用/所需文件

您可以在羅湖、皇崗、福田及深圳灣等關口內的中國旅行社辦證窗口提出申請。申請時，您需要準備好以下文件：

香港身份證

已過期或損毀的回鄉證（如有）

即日或短期內需要進入內地的行程證明

在現場填寫一份申請表格，交由口岸人員審批

這種特快證的費用$570，而證件通常在辦理當天起計3個月內有效，但只能用作一次出入境。

於口岸申請臨時通行證步驟

前往口岸的中國旅行社辦證窗口，向職員表示回鄉證過期，要辦理即日臨時通行證 於申請表格上填妥個人資料 即場拍攝證件相及繳交費用$570 等待審批

由於辦證窗口每日要處理不同數量的臨時通行證，所以審批時間亦有所不同，如人多的話，有時或需等候最少2小時以上。

生活實例話您知：我應該選擇哪種方法申辦回鄉證？

為協助您更清晰地了解申請與續領回鄉證的具體方法，《星島頭條》特別整理了 4 個貼近生活情況的例子，您可以從中參考，看看是否與您的處境相似，以便更順利地辦理相關手續。

1. 陳先生︰ 首次申請或常規換證

陳先生是一名香港永久性居民，今年30歲，從未申請過回鄉證。他計劃下個月和家人到深圳遊玩，因此需要辦理一本新的回鄉證。

建議方法︰可透過香港中旅社網站或手機App進行網上預約，然後親身到證件服務中心辦理，普通證收費$390，需時12個工作日。

2. 李小姐：在香港辦理 緊急續期

李小姐的回鄉證有效期只剩下兩星期，但她突然需要在一星期內到內地出差，但香港中旅社的普通預約時間已經排到一個月後。

建議方法︰同樣在香港中旅社網站或手機App進行網上預約，但在申請類別中，選擇加急申請（快證），然後親身到證件服務中心辦理，加急件收費$670，需時5個工作日。 她可以在指定日期後親身領取新證，確保能及時出差。

3. 張先生︰ 香港預約已滿 在深圳續期

張先生的回鄉證還有兩個月才過期，但他發現香港的預約名額已滿。由於他的證件尚未過期，他可以過關到內地辦理。

建議方法︰透過「深圳公安」的微信公眾號，選擇「港澳居民來往內地通行證」服務，預約心水的深圳公安分局辦理續期。於內地辦理續證，費用為人民幣350元。

4. 王太︰過關時才發現回鄉證已過期

王太一家在周末準備經羅湖口岸過關時，她才驚覺自己的回鄉證上星期已經過期。

建議方法︰即時前往羅湖口岸內的「中國旅行社辦證窗口」申請一次性臨時通行證，收費為$570。但由於辦理人數不定，她可能需要等候約2小時或更長時間才能獲批。

