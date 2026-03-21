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平日口岸巴士站現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」 銀髮族/打工仔/中產都有份？

生活百科
更新時間：11:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-21 HKT

即使不是周末或假期，港鐵羅湖、落馬洲等口岸平日仍經常出現北上人龍。近日，有網民整理5類最常北上的「常客」，除了需要跨境工作的打工仔，還有為節省開支北上購買日常用品的基層市民等，認為港人北上已經成為日常生活一部分，吸引不少人留言討論。

平日過關照現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」

早前，有網民在社交平台群組發文，表示在非周末或假期，平日仍有不少人排隊乘搭巴士前往深圳口岸，直言「實時口岸，北上消費已經係香港人嘅日常」。帖文一出，隨即吸引不少網民留言討論，有人驚訝「平日都咁多人？」，也有選擇平日北上的市民形容經羅湖站回港時，人潮比想像中多，「尋日北上剪頭髮，估唔到回程羅湖站勁多人」。

與此同時，有網民直言「其實北上，細心分析及觀察，有幾種人」，以下整理網民的意見，北上「常客」可以分為5類：

第一類人：跨境工作人士

有網民認為，現時有不少需要往返兩地工作的打工仔，「因工作要上去，即日來回」；有人指出部分港漂每逢周末或假期就會返回內地居住，以香港賺取的薪金在內地消費，如購買食品、日用品及家品等，性價比相對較高。

第二類：基層港人

有網民表示，不少基層市民平日會北上買餸或購買日常用品，期望藉此節省生活開支，有人更笑言：「上去主要係食同買燒味。去到酒樓全部廣東話香港人，燒味檔又係香港人開。」不

第三類：中產港人

有網民認為部分中產人士近年或因收入減少，在香港消費力下降，故選擇北上「鬆一鬆，hea一hea」；有人則認為北上消費其實不算便宜，「香港一到假期一家大細就會上去呢種休閒設施消費，所以一啲都唔平㗎，消費仲分分鐘好高，所以唔一定係低下階層先上去消費㗎，因為香港無……」，加上認為服務及性價比較高，「同樣嘅錢，服務好咗，空間闊落咗，你去唔去？」

第四類：自由行旅客

近年，香港舉辦不少大型活動吸引旅客參加，有網民認為部分來自深圳或附近地區的旅客為了省卻住宿開支，選擇「玩完即日返屋企」，成為各大口岸的北上「常客」。

第五類：銀髮族

60歲或以上香港居民除了可以在本地享有$2乘車優惠，深圳近年推出長者乘車優惠，凡年滿60歲或以上，即可免費乘搭深圳地鐵；上車時憑深圳頤年卡或港澳居民居住證，即可免費乘搭巴士，吸引不少銀髮族平日北上旅遊，擴闊眼界，「其實行得到都去行吓，擴眼空間，好過第日老咗腳仔冇力，咁就有點遺憾，上落有些逼，但是開心嘅。」

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來源：全港店舖執笠結業消息 關注組@Facebook

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