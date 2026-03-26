大家樂荃新天地店周日結業！惠顧四市即送優惠券 網民慨嘆：有啲唔捨得

本港飲食業步入寒冬，大小食肆接連結業，令人惋惜。在經濟不景的陰霾下，連鎖快餐店亦難以倖免。近日，有網民於社交平台發文，指位於荃灣荃新天地的大家樂快餐店將於本周日（29日）結業，引來不少街坊及網民慨嘆。

大家樂荃新天地店結業！惠顧四市即送優惠券

近日，網上流傳一張大家樂荃新天地分店的「結業公告」。公告中透露，該店將營業至2026年3月29日（星期日）晚上8時。為感謝顧客長久以來的支持，該店在結業前數天將推出專享優惠，凡惠顧任何時段的套餐，即可獲贈優惠券。同時，公告也建議食客日後可稍移玉步至附近其他分店用餐。

網民慨嘆：有啲唔捨得

消息一出，隨即引發網民熱烈討論。有經常光顧的食客表示不捨，「我成日去食，而家要執啦，有啲唔捨得」。亦有網民對大型連鎖快餐店亦難敵結業潮感到驚訝，並慨嘆因大環境生意差。不過，亦有部分網民持較樂觀的態度，留言「積極面對，辦法總比困難多」。由於荃新天地分店的生意一直不俗，有網民期望今次結業只是內部裝修，而非永久停業，「希望裝修，如果唔係以後荃灣西站冇得食」，可見該分店是不少荃灣西居民的「飯堂」。

大家樂（荃新天地）

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地地下FC3-5號舖

電話：2941 0172

營業時間：星期一至日 7am-9:30pm

最後營業日：2026年3月29日（日）

資料來源：新•大家樂討論區