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龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱

飲食
更新時間：15:48 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:48 2026-03-24 HKT

本港飲食業再響警號，又一間老牌酒樓宣布結業。在葵芳屹立14載、陪伴無數街坊成長的「龍寶酒家」總店，今日（24日）正式貼出公告，宣布因經營面對內外重重困難，將於本周日（29日）晚市後劃上句號。

不敵飲食業寒冬！龍寶酒家葵芳總店本周日結業 

「龍寶酒家」結業歸咎3重打擊

今日（24日），有網民於Facebook群組中發帖，指「龍寶酒家」位於葵芳閣的總店貼出結業公告。公告中解釋，面對世界形勢的轉變及種種經濟挑戰，導致本港消費市場持續疲弱，加上與業主商討減租未能達成共識，故無奈選擇結束長達14年的經營，營業至本周日晚市後便光榮結業，並感謝街坊多年來的支持。

「龍寶酒家」為香港老牌連鎖酒樓之一，開業至今已有60年歷史，主打各式傳統粵菜，而葵芳總店更設有龍鳳禮堂，是區內舉辦宴會的熱門地點。

去年曾要求員工放無薪假「共患難」

事實上，「龍寶酒家」葵芳店早在去年已顯露經營壓力。去年網絡曾流出該酒樓向員工發出的一則內部通告，董事局當時已指出，在中美關稅戰衝擊、樓價下跌、經濟衰退及港人北上消費等多重因素夾擊下，飲食業生意難做，因此無奈決定由2025年5月份開始，要求所有員工放無薪假期三天。儘管當時已採取節流措施，惟事隔不足一年，酒家最終仍須走向結業的結局。

龍寶酒家（葵芳閣）

  • 地址：葵芳葵義路15號葵芳閣2座地舖
  • 營業時間：星期一至日 6am-12mn
  • 電話：2429 2266
  • 最後營業日：2026年3月29日（日）

資料來源：全港店舖執笠結業消息 關注組☠️🏦🥜

同場加映：九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業

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