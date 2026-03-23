北角富豪飯堂「聲哥廚房」結業！粵菜名廚陳聲主理 曾創30萬宴席神話

香港作為美食之都，不少隱世廚神藏身於鬧市之中。最近，位於北角、被譽為「隱世富豪飯堂」的「聲哥廚房」貼出告示，預告因租約期滿，將於3月31日結業，消息一出，隨即引發不少饕客的關注。

北角雋悅匯「聲哥廚房」 合約期滿月底結業

位於北角雋悅匯的「聲哥廚房」，近日貼出一張由全體員工發出的告示，當中提到「聲哥廚房已經合約期滿，感謝雋悅滙各位同事的協助！感謝每一位客人九年多來的陪伴與支持！」正式宣布餐廳將營業至3月31日。這家私房菜館由年屆七十多歲的「聲哥」陳聲掌舵，採取會員制，一直是不少城中名人、富豪的飯堂，門外貼滿名人相片及訪問報章，充滿傳奇色彩。

數十年名廚陳聲主理 多番創下粵菜神話

「聲哥」陳聲入廚數十年，廚藝非凡。他曾在上世紀八十年代於包玉剛先生的「太平洋會所」及香港聯交所等高級會所掌廚，亦曾經在十多家酒樓工作，經驗豐富。他更曾獲邀參加聯合國午餐會獻藝，以一道「鮑魚撈麵」令百多名各國使節讚不絕口。

「聲哥」曾創下不少粵菜佳話，最為人津津樂道的，莫過於他設計的一席近三十萬港元的「溫公盛筵」。據悉，這張菜單的靈感來自傳說中玉皇大帝的御廚「溫公」。當年有豪客邀請「聲哥」主理一圍極致奢華的入伙宴，「聲哥」便引用此典故，設計出包括鰵魚膠、兩頭大網鮑等六道重本又考工夫的菜式，其匠心獨運可見一斑。客人對此盛宴讚不絕口，最終以三十萬結賬，成為一時佳話。

《星島頭條》就結業一事聯絡「聲哥廚房」，據職員透露，「聲哥」在結束「聲哥廚房」後，將會轉到附近的北角匯商場內的「文華軒」擔任顧問，繼續在粵菜界發光發熱，傳承廚藝精髓。