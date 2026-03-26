旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗

近年本地消費模式改變及全球經濟壓力下，傳統商場正面臨嚴峻挑戰。旺角向來是香港最繁華的購物區，惟近年部分商場出租率偏低的問題日益嚴重，最近更有網民發現陪伴不少80及90後成長的兆萬中心變成「死城」，多個鋪位空置，驚訝「無嚟一排，咁多吉鋪……」，引來不少網民感慨，「咩生意都難做，連街市既舖都少咗好多」、「幾年無返香港，見到旺角商場而家搞到咁，真係連回憶點都無埋。」

旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在

旺角兆萬中心是不少80後及90後的「潮流聖地」，承載無數港人集體回憶，也是昔日旺角文化的集中地。然而，最近有網民在社交平台發文，稱兆萬中心出現大量空置鋪位，「無嚟一排，咁多吉鋪」。從上載的照片可見，兆萬中心地庫及低層以往是小店集中地，主要售賣動漫玩具、模型、日韓美妝、潮流精品等，吸引不少年輕人前往購物，惟現時各層吉舖湧現，場面相當冷清，儼如「死場」。

舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗

帖文迅速引來不少網民留言討論，有網民坦言兆萬中心舖位空置問題已出現一段時間，「己經是死場」，並提到附近的銀城商場，「前兩日去銀城是十室九空」。有人則指出疫後生活模式改變，「少去夜街，買嘢網購，有錢大家留返去旅行同北上」，加上環球經濟不景氣，「咩生意都難做，連街市嘅舖都少咗好多」；有離港多年的網民感慨：「十幾年無返香港，見到旺角商場而家搞到咁，真係連回憶點都無埋，返黎純探親」。

與此同時，有在兆萬中心經營10年的舊租戶慨嘆：「我地喺兆萬做咗10年，2月都執咗，兆萬地庫B203圖中就有我哋嘅舊鋪。」 另一名網民則表示早前曾查詢相關舖位租金，「早排去（租金）開我$18000，信和開我$16800，秒租信和」，認為在租金壓力下，潛在商戶寧願選擇其他商場。

來源：Threads、星島圖片庫

文：LW