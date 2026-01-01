荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多

香港飲食業步入寒冬，市道蕭條下不少老字號及連鎖品牌面臨結業潮。有荃灣「美食街」之稱的路德圍，近日亦有兩家標誌性店舖傳出變動，區內甜品名店「沛公甜品」總店突然結業，而有半世紀歷史的「康樂茶冰廳」亦宣布搬遷，連串變動，令這個昔日熱鬧的食區引發外界擔憂。

荃灣食街變天？！路德圍半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業

屹立路德圍超過半個世紀的「康樂茶冰廳」，以充滿懷舊氣息的裝潢聞名，包括舊式門面、招牌及麵包櫃，承載了幾代人的集體回憶。該店上月突然貼出告示，表示因租約期滿，將於1月底遷往數個舖位之隔的新址，並承諾會為食客提供更舒適的環境。不少街坊擔心，新店將難以保留原有的裝修格局。

與此同時，在區內經營16年的「沛公甜品」總店亦於上月倉促結業。該店憑首創的「榴槤千層班戟」打響名堂，是榴槤甜品界的先驅。可惜近年生意慘淡，最終在12月22日結業前3天才貼出告示。許多熟客聞訊後特意趕來光顧，對結業消息感到惋惜。

網民坦言：齋賣情懷都唔會長命的

連串變動引發網民熱議，不少人感嘆「荃灣路德圍嘅食街又變」。對於「康樂茶冰廳」搬遷，有網民坦言「比以前差好多好多」、「食物普普通通，最值錢就係間舖個三十、四十年不變嘅裝修同格局」，亦有人直指其食物品質大不如前，期望搬遷能帶來改進，「希望轉新舖位會改善，餐廳食品唔掂，齋賣情懷都唔會長命的」。

路德圍聚集知名小店 被譽「荃灣食街」

路德圍一向是荃灣區內的美食熱點，餐廳類型多樣，有茶餐廳、泰國菜、日式料理及手搖飲品等，競爭激烈，連鎖名店「十八座狗仔粉」、曾獲米芝蓮推介的「榮安小食」，以及廣為人知的傳統店舖「新宏利粥麵」等，都在這裡佔有一席之地。不少遊客及港人都會特意前往路德圍「搵食」，然而，隨著多間食店的退場，令這裡的飲食版圖正悄然改變。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組、nata_yau＠Threads