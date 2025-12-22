荃灣名店沛公甜品 疑全線門市結業！開業18年靠榴槤甜品起家 近年改變經營策略 網民：捱到咁耐算奇蹟

近年本港飲食界結業潮不斷，不少品牌因租金或經營問題而相繼結業，令人不勝唏噓。近日，以榴槤甜品起家的「沛公甜品」亦傳來壞消息，其位於荃灣路德圍的總店在營業18年後，於日前突然宣布結業，迅即引起網民熱議，反應兩極。

沛公甜品荃灣路德圍總店結業 熟客不捨：世界末日

事緣有網民於社交平台上以「世界末日」為題發文，對「沛公甜品」總店的結業表示震驚及不捨。該網民形容自己「真係由細食到大」，並視該店的「曲奇千層cake」為其「comfort food」，對以後再也吃不到感到非常可惜。帖文附上了一張在店門前拍攝的照片，相中可見一張手寫告示，寫著「沛公要結業！做到22號要走啦！多謝各位街坊18年嘅支持！多謝！」，正式宣告這間老店的終結。

荃灣路德圍發跡 首創榴槤千層班戟

「沛公甜品」總店於2008年在荃灣路德圍開業，主打當時仍未普及的榴槤甜品。品牌首創將榴槤果肉加入千層班戟，創作出獨特的「榴槤千層班戟」，一度成為鎮店之寶，風頭無兩。在全盛時期，「沛公甜品」曾在尖沙咀、旺角、銅鑼灣等旺區設有多間分店，但其後經營策略大幅改變，改為全力開設「pop-up期間限定店」，僅餘下荃灣總店。

有消息人士透露，總店近月生意慘淡，門可羅雀，直至結業前3天才貼出告示。不少熟客聞訊後，特意在最後營業日趕來光顧，對結業感到惋惜。荃灣總店離場，亦代表沛公甜品正式放棄全線門市。

近年轉攻pop-up店 網民：吊到幾耐命

然而，結業消息傳出後，網上亦湧現大量負面評價。不少網民留言批評其產品質素今非昔比，直言「咁嘅質素捱到咁多年都算係奇蹟」。有網民指其甜品「成浸魚膠粉味」，亦有人表示「買過幾次都好難食」，認為結業是正常不過的事。對於品牌近年轉以期間限定店的經營模式，有網民質疑其成效，並留言道：「總店都執埋，唔會靠pop-up吊到幾耐命」。

據沛公甜品官方 Facebook顯示，品牌上月仍經營多達21間期間限定店，惟該名單上的限定店全部均已於12月初結束。如今失去全線門市，未知會否另有限定店安排。《星島頭條》就此聯絡沛公甜品，於截稿前未有回覆。

圖片來源：沛公甜品＠Facebook