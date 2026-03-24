海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應

在物價上漲的今日，外出用餐想尋找高性價比的選擇變得越來越難。近日，海港飲食集團逆市推出震撼優惠，旗下四間酒樓聯手推出「晚市超值三選一」，讓顧客在平日晚上能以$68的親民價格，品嚐包括花膠螺頭爵士湯、燒鵝在內的多款招牌菜式，為食客帶來驚喜。

海港「晚市超值三選一」優惠！$68歎爵士湯/燒鵝/龍躉

海港「晚市超值三選一」優惠！$68歎爵士湯/燒鵝/龍躉

海港晚市優惠 星期一至五供應

即日起，只要於星期一至五晚市時間，到海港酒家、海王漁港及海港燒鵝海鮮酒家指定分店，即可享用「晚市超值三選一」的優惠，包括花膠螺頭爵士湯、清蒸蝴蝶龍躉及海港燒鵝皇在內的三款菜式均售$68。

當中包括滋補養生的「花膠螺頭爵士湯」，以慢火熬製出濃郁甘醇的湯頭，滿是膠原蛋白；海鮮愛好者則不能錯過「清蒸蝴蝶龍躉」，大廚以精湛刀工將龍躉以蝴蝶開邊清蒸，肉質鮮甜嫩滑，完美呈現粵菜追求原汁原味的精髓；而集團的招牌「海港燒鵝皇」更是遠近馳名，以獨家秘方明火燒製，皮脆肉嫩，豐腴多汁，風味一絕。

海港「晚市超值三選一」優惠

精選菜式： 花膠螺頭爵士湯 | $68/盅（每枱限點一盅） 清蒸蝴蝶龍躉 | $68/條（2至5位限點1條 / 6位或以上限點2條） 海港燒鵝皇 | $68（2至4位享例牌 / 5至7位享半隻 / 8位或以上享一隻）

供應時間：星期一至五 晚市時段（公眾假期除外）

訂座熱線：3516 8200

適用分店： 海港酒家（將軍澳新都城一期店） 海港酒家（將軍澳尚德廣場店） 海王漁港（將軍澳新都城二期店） 海港燒鵝海鮮酒家（沙田美林店）

條款及細則： 優惠只限堂食。 優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。



資料來源：海港飲食集團