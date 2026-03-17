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大埔連鎖酒樓$1點心優惠！1時段供應 燒賣/蝦餃/粉果 下午茶灌湯餃$16.8+燒鴨瀨$18.8

飲食
更新時間：17:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-17 HKT

香港餐飲業競爭激烈，不少酒樓及餐廳不時都會推出優惠吸引顧客。近日，有網民分享位於大埔的京都大酒樓的推廣活動，其中以早茶每件$1的點心優惠最吸引，包括有燒賣、鮮蝦菜苗餃及粉果等。另設下午茶優惠，蝦球伊麵及燒鴨瀨$18.8等，以及即炒粉麵飯每款$48，認為優惠「都幾好」，即睇內文優惠詳情。

大埔京都大酒樓早茶點心$1/件！下午茶燒鴨瀨/蝦球伊麵$18.8

日前有網民於facebook社交群組「香港酒樓關注組」中分享了京都大酒樓的飲茶優惠單張，並以「都幾好丫」為題發文。根據傳單內容，這間京都大酒樓位於大埔，逢星期一至星期六的早茶時段，即上午6:30至11:30期間，推出$1精美點心優惠。點心款式天天不同，包括蟹籽燒賣皇、鮮蝦菜苗餃、鮮蝦炸雲吞及水晶蝦餃皇，每位食客限叫一件。

午市送郊外油菜/糖水 瑤柱灌湯餃$16.8

除了早茶，午市及下午茶時段亦有驚喜優惠，例如逢星期一至星期五上午11:30至下午1:44期間的午市時段，顧客凡訂座即每枱送郊外油菜一份或每位送滋潤糖水一碗。多款點心及小菜亦以優惠價發售，包括只需$38的脆皮皇子鴿、每份$16.8的瑤柱灌湯餃，以及$18.8的原隻鮮蝦腸。

而由下午1:45至4時的下午茶時段，則有湯麵及粉麵飯優惠。例如上湯蝦球伊麵及明爐燒鴨瀨粉，每碗只需$18.8。此外，更有每日不同款式的$48特價即炒粉麵飯，如有時菜排骨炒麵、頭抽乾炒牛河、滑蛋蝦仁炒河、咕嚕肉炒麵等，選擇豐富。

京都大酒樓

  • 地址︰大埔安慈路4號昌運中心商場1樓2-11及14-33號舖
  • 營業時間︰7am-11pm
  • 電話︰25150308

資料來源︰香港酒樓關注組

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