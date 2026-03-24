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長者咭/樂悠咭10大早餐隱藏優惠！麥當勞免費薯餅/蓮香樓$2茶位/大快活減$3

飲食
更新時間：10:41 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:41 2026-03-24 HKT

對許多長者而言，享用一頓豐富實惠的早餐，是展開美好一天的重要儀式。香港各大連鎖快餐店及酒樓，紛紛為持有長者咭或樂悠咭的銀髮族提供專屬的早餐優惠，讓老友記能以更親民的價格，享受各式美食。《星島頭條》為您整理10大精選長者早餐優惠，包括現金折扣、免費小食及茶錢減免等著數，讓長者在日常餐飲消費中慳得更多。

10大長者早餐優惠！長者咭/樂悠咭免費薯餅/$2茶位

從連鎖快餐店到傳統酒樓，各式各樣的優惠應有盡有，涵蓋免費小食、現金折扣，以至茶位優惠等。長者只需出示長者咭或樂悠咭，便能輕鬆享受這些福利。本文將逐一介紹全港10間食肆的優惠詳情，讓老友記一目了然。

1. 麥當勞 長者免費脆薯餅

長者咭/樂悠咭早餐優惠｜麥當勞 長者免費脆薯餅
長者咭/樂悠咭早餐優惠｜麥當勞 長者免費脆薯餅

長者咭持有人於上午11時前（週末、公眾假期及指定分店除外），購買價值$13或以上的單點正價食品，即可免費獲贈一份脆薯餅。

2. 大快活 長者會員全日減$3

大快活 長者會員全日減$3
大快活 長者會員全日減$3

持有長者咭或樂悠咭的顧客，申請「快活關愛長者咭」成為會員後，每次消費均可享有$3現金折扣，每月累計優惠金額上限為$300。

3. 肯德基 KFC 免費熱飲/薯蓉

肯德基 KFC 免費熱飲/薯蓉
肯德基 KFC 免費熱飲/薯蓉

長者在全日任何時段消費滿$10，即可獲贈一杯免費熱飲。若在上午11時後消費滿$20，則可額外獲贈一份馬鈴薯蓉。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

4. 吉野家 長者咭早市減$3

吉野家 長者咭早市減$3
吉野家 長者咭早市減$3

長者憑長者咭於早市或茶市時段，在吉野家分店消費滿$30，即可獲$3折扣。此優惠不適用於「午後の輕食」及「精明の選」系列。

5. 利東集團 早市$2茗茶優惠

利東集團 早市$2茗茶優惠
利東集團 早市$2茗茶優惠

持樂悠咭的長者，可於利東集團旗下的利東軒、利東酒家等五間指定酒樓，在早市時段享受$2茗茶優惠。

6. 蓮香樓、蓮香居 長者咭/樂悠咭 $2茶位

蓮香樓、蓮香居 長者咭/樂悠咭 $2茶位
蓮香樓、蓮香居 長者咭/樂悠咭 $2茶位

在早上6時至9時45分，持長者咭或樂悠咭光顧蓮香樓尖沙咀店或蓮香居旺角店，即可享受$2茶位及豁免加一服務費。

7. 旺角襟江酒家 長者免加一

旺角襟江酒家 長者免加一
旺角襟江酒家 長者免加一

逢星期一至五的早茶時段，長者及其同枱所有客人均可享受$2茶錢及免加一服務費的優惠。

8. 快樂蜂 Jollibee $17班戟套餐

快樂蜂 Jollibee $17班戟套餐
快樂蜂 Jollibee $17班戟套餐

長者憑長者咭可於平日上午11時前，以$17的價格享用三件班戟套餐。此優惠不適用於中環分店。

9. 錦麗 全日主食或套餐減$3

錦麗 全日主食或套餐減$3
錦麗 全日主食或套餐減$3

憑樂悠咭或長者咭，於全線錦麗分店惠顧任何主食或套餐，可獲$3折扣。優惠適用於星期一至日及公眾假期，有效期至2026年12月31日。

10. 茶木 長者全年減$3

茶木 長者全年減$3
茶木 長者全年減$3

憑樂悠咭或長者咭，於全線茶木分店惠顧任何主食或套餐，即可減免$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期，有效期至2026年12月31日。

 

資料來源：社會福利署

 

同場加映：長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪

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