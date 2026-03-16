太興斬料加餸優惠！古法豉油雞$48起 每日3:30pm起外賣供應
更新時間：14:55 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:55 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:55 2026-03-16 HKT
家常晚餐想加添餸菜，又希望方便快捷？近期，連鎖餐飲品牌「太興」針對外賣顧客推出限時優惠，招牌燒味「古法玫瑰豉油雞」以折扣價發售，低至$48即可品嚐，為許多家庭提供了高性價比的加餸選擇。
太興古法豉油雞$48起 斬料優惠每日外賣供應
太興特價燒味 豉油雞$48起
豉油雞是粵菜中的經典，也是港式燒味中不可或缺的角色。太興的「古法玫瑰豉油雞」強調現場浸製，每一隻雞都是在分店即時用秘製的豉油滷水浸煮而成，確保新鮮出爐，肉質保持在最鮮嫩多汁的狀態。雞皮呈現誘人的醬油色澤，口感順滑，雞肉則完全吸收了玫瑰露酒和香料的芬芳，味道香醇濃郁，每一口都是對傳統廣東風味的極致體驗。
本次推廣活動專為外賣顧客而設，只要於下午3時30分至6時30分到太興分店，即可以$48/半隻或$88/全隻的驚喜價，將「古法玫瑰豉油雞」帶回家中享用，為晚餐提供了方便實惠的加餸選項。
太興燒味優惠
- 優惠詳情：
- 古法玫瑰豉油雞（全隻） $88
- 古法玫瑰豉油雞（半隻）$48
- 供應時段：3:30pm - 6:30pm
- 條款及細則：
- 此優惠為外賣限定。
- 圖片僅供參考，產品數量有限，售完即止。
- 外賣盒、膠袋或環保餐具包每個需額外收取港幣$1。
- 查詢熱線：2111 6706
資料來源：太興集團
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