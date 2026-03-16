麥當勞「麥麥慳」套票回歸！$25起歎豬柳蛋/魚柳飽/脆辣雞腿飽餐 四道菜套餐$34起
更新時間：12:38 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:38 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:38 2026-03-16 HKT
連鎖快餐店麥當勞再度推出備受矚目的「麥麥慳」電子套票優惠！麥當勞App會員能以更實惠的價格享受多款人氣餐點，涵蓋早餐、午餐及晚餐時段，最吸引人的莫過於能以低至$25的價錢，便享用到豬柳蛋、魚柳飽、脆辣雞腿飽等套餐，絕對是精明消費者的福音！
麥當勞「麥麥慳」套票優惠回歸！$100任揀4個飽餐
想以最優惠的價錢開啟美好的一天，絕對不能錯過早餐時段限定的「著數之晨套餐」。此套票優惠以$100的價格提供四張早餐換購券，平均每份早餐只需$25。套餐選擇包羅萬有，無論是經典的豬柳蛋漢堡，或是口感酥脆的魚柳飽，抑或是充滿港式風味的炒雙蛋火腿飽，都能滿足不同顧客的口味。
如果想讓早餐更添豐盛，顧客亦可選擇加$5升級至精選早晨套餐，或加$10享用包含熱香餅和脆薯餅的珍寶套餐，讓您精神飽滿地迎接新一天的挑戰。
$100自選四款人氣漢堡或炸雞套餐
從早上11時起，麥當勞為大家準備了兩款同樣極具吸引力的套票優惠。「麥麥抵食套餐」讓顧客能以$100的價錢，隨心選購四份指定的超值套餐。當中包括了醬汁惹味的板燒雞腿飽、香脆可口的脆辣雞腿飽，以及早餐時段同樣受歡迎的豬柳蛋漢堡。
對於追求雙重滋味的食客，只需加$6即可升級至雙層魚柳飽或雙層芝士孖堡套餐；而鍾情炸雞的朋友，則可加$7升級，選擇脆香雞翼（4件）或麥樂雞（9件）套餐。
$136豪歎四重滋味套餐
若想與親朋好友分享美食，載譽歸來的「四重滋味套餐」絕對是不二之選。此套票售價為$136，包含四份套餐及一款指定小食，帶來極致的滿足感。除了多款人氣漢堡套餐可供選擇外，升級選項亦與「麥麥抵食套餐」相同。最特別的是，此套票還額外附送一款滋味小食，選擇包括麥樂雞（4件）、蘋果批、朱古力或士多啤梨新地，為您的麥當勞體驗劃上完美句號。
麥當勞「麥麥慳」優惠詳情
- 供應平台： 麥當勞手機應用程式 (McDonald's App)
- 開售時間： 即日起上午11時起，限時供應
- 購買方式：
- 於麥當勞App內選購心儀套票，並支付$20訂金。
- 四張套餐換購券將於30分鐘內自動存入App內的「優惠券」頁面。
- 換購券有效期： 由購買日起至2026年4月29日或以前。
- 套餐升級選項：
- 使用「麥麥抵食套餐」或「四重滋味套餐」換購券時，可選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯(中)或蘋果批。
- 另可加$6.5升級加大套餐，享受雙倍份量的薯條和飲品。
- 條款及細則：
- 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞App內之說明。
- 食品供應視乎個別餐廳及供應時段而異。
- 數量有限，售完即止。
資料來源：McDonald's
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