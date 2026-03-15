銀杏館任食自助吧加碼！$38起無限享用沙律/養生湯/糖水甜品/咖啡/三色飯/粥品

在繁華的都市中，尋找一處既能滿足味蕾，又具深層意義的餐廳實屬不易。銀杏館作為一家傑出的社會企業，不僅為食客提供健康美味的菜餚，更為長者創造了寶貴的就業機會。這家餐廳最引人入勝的特色之一，便是其超值的半自助餐模式：只需點購一份主菜，即可無限享用豐盛的自助吧，價格更由港幣$38起，為城中帶來一股清新的綠色飲食潮流！

銀杏館任食自助吧 $38起歎盡新鮮蔬菜/足料養生湯

在銀杏館的每一次消費，不僅是品嚐美食，更是在支持長者就業以及本地有機農業。餐廳大部分蔬菜均來自旗下「樂活有機農莊」，由長者農夫親手種植，新鮮又健康。銀杏館有多間分店提供任食自助吧。若要論性價比，油麻地的銀杏館分店無疑是冠軍。這裡的午市套餐價格親民，而且免收加一服務費。自助吧選擇繁多，從新鮮爽脆的雜菜沙律、口感綿密的薯仔沙律，到酸甜開胃的醃菜和時令水果，應有盡有。更值得一提的是，店家用心準備了多款養生熱食，如暖身暖胃的素湯、香甜軟糯的蕃薯和白粥，完美體現了健康飲食的理念。

油塘大本型商場天台的「婆婆廚房」，則以用餐環境與空間感取勝。這家分店環境開揚，毗鄰空中花園，讓客人在享受美食的同時，也能感受自然的氣息。晚市$68起即可享用自助吧，為家庭聚餐或朋友小聚提供了絕佳選擇。這裡的自助吧同樣精彩，除了多款沙律選項，其無限供應的即磨咖啡與花茶，讓客人在餐後能輕鬆享受一段悠閒時光。

太古的「銀杏時光」分店則充滿了濃厚的文藝氣息，每當夜幕降臨，店內會有長者樂隊現場表演，為食客帶來一場視覺與聽覺的雙重盛宴。這裡的晚市設有最低消費$138，食客同樣可以盡情享用自助吧。自助吧的亮點包括營養豐富的鷹嘴豆和紅腰豆沙律，搭配清爽的青瓜，每一口都充滿健康活力。餐後來一杯香醇的即磨咖啡，或清熱潤喉的羅漢果水，為這頓晚餐畫上完美句號。

《銀杏館》任食自助吧優惠

《銀杏館》油麻地店 地址： 油麻地彌敦道383號平安大樓1字樓 訂座電話： 2789 3321 營業時間： 11:00 - 14:30 / 18:00 - 22:00 優惠詳情： 午市$38起（含90分鐘自助吧，免加一）；晚市不設自助吧。 自助吧內容： 雜菜沙律、薯仔沙律、車厘茄、醃菜、生果、素湯、花生、蕃薯、白粥、糖水、三色飯、洛神花茶、薏米水、即磨咖啡等。

《銀杏館》油塘店 ‧ 婆婆廚房 地址： 油塘大本型商場天台花園R01舖 訂座電話： 2663 1998 營業時間： 11:30 - 15:00 / 17:45 - 21:00 優惠詳情： 午市$58起（1PM-3PM時段$38起）；晚市$68起即可享用自助吧。 特色： 環境開揚，位於商場天台花園。

《銀杏館》太古店 ‧ 銀杏時光 地址： 鰂魚涌基利路7號太吉樓地下 訂座電話： 3480 0331 營業時間： 11:00 - 22:00 優惠詳情： 午市$58起；晚市最低消費$138（可享用自助吧）。 自助吧亮點： 薯仔沙律、鷹嘴豆、紅腰豆、養生湯、即磨咖啡、羅漢果水等。



溫馨提示：

服務費： 除油麻地店午市外，其餘消費均需加收10%服務費。

額外優惠： 結帳前，不妨主動詢問熱情的長者店員，或有機會獲得額外折扣！

圖片及資料來源：銀杏館