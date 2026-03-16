$1任食蒜蓉包！意粉屋推震撼優惠 午市套餐加$1即享無限任食
更新時間：11:36 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:36 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:36 2026-03-16 HKT
在香港這個美食天堂，尋找性價比高的午餐始終是上班族和學生們的日常課題。以其經典意大利麵和特色西餐聞名的「意粉屋」(The Spaghetti House)，一直以來都是許多港人聚餐和享受悠閒時光的首選。最近，意粉屋為食客帶來了一個幾乎無法抗拒的驚喜優惠：只需在享用午市套餐時額外加上一元，便可以無限量享用新鮮出爐的香濃蒜蓉包，非常划算！
意粉屋$1升級味蕾享受 全食香脆蒜蓉包
對於許多鍾情於西餐的食客來說，一份香氣撲鼻的蒜蓉包絕對是餐桌上的靈魂角色。現在，意粉屋將這份美味變得更加觸手可及。在推廣期內的平日午市，只要您點選任何一款精心烹調的主餐，無論是經典的卡邦尼意大利粉、香濃的肉醬千層麵，還是其他各款定期更新的午市精選，只需象徵式地多付一元，即可無限次追加熱騰騰的蒜蓉包。想像一下，金黃酥脆的麵包上塗滿了香蒜牛油，每一口都充滿著濃郁的蒜香和奶油香，為您的主菜增添了無窮的滋味與滿足感。
意粉屋的午市套餐向來以其多樣性和高質素而備受讚譽。菜單不僅僅局限於傳統的意粉，更涵蓋了焗飯、燴飯、扒餐等多種類別，確保能滿足不同顧客的口味需求。現在，配合這次的$1蒜蓉包無限任食優惠，無疑是與同事共享午餐、或是與朋友輕鬆小聚的最佳時機。這項優惠讓一頓本已豐富的午餐，變得更加物超所值。
意粉屋 (The Spaghetti House) 優惠詳情
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優惠期限： 即日起至2026年3月31日
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適用時段： 星期一至五的午市時段
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優惠內容：
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凡惠顧任何午市主餐，即可加港幣$1，無限量享用蒜蓉包。
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條款及細則：
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優惠適用於意粉屋所有分店。
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此優惠要求每位已點選主餐的顧客均需參與，並按人頭計算，即每位加$1。
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每張賬單只限使用此優惠一次。
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優惠不可與其他推廣、折扣或優惠同時使用。
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優惠產品數量有限，售完即止。
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如有任何爭議，意粉屋保留最終決定權。
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