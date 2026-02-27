麥當勞ShakeShake薯條回歸！豬柳蛋漢堡/麥樂雞/麥炸雞四道菜套餐激減$40.5起

麥當勞宣布推出一系列限時驚喜優惠，當中萬眾期待的Shake Shake薯條載譽歸來，更有多款超值套餐及加配選項，勢必再次掀起城中熱話！

麥當勞Shake Shake薯條強勢回歸！配柚子梳打冰爽登場

麥當勞經典Shake Shake薯條再度登場。

麥當勞粉絲最期待的環節終於來臨！由2月27日上午11時起，經典的Shake Shake薯條將再度登場。顧客凡購買任何超值套餐，只需加$9.5，即可升級至「大大啖組合」，享受一份大薯條、一款惹味調味粉以及一杯冰涼解渴的柚子梳打。調味粉方面，提供了兩款極受歡迎的口味選擇，包括充滿日式風味的「和風紫菜調味粉」，以及甜中帶鹹的「美式BBQ蜜糖調味粉」。食客可以將金黃香脆的薯條與調味粉放進搖搖袋中，盡情搖晃，讓每一根薯條都均勻地沾上獨特風味，享受自己動手製作美食的樂趣。

$10加配優惠！甜品小食隨心搭配 自組四道菜大餐

為了讓顧客的用餐體驗更豐富，麥當勞同步推出「人氣著數$10加配優惠」。凡惠顧任何超值套餐，包括$29麥樂雞（6件）套餐、$30.5豬柳蛋漢堡套餐、$34脆辣雞腿飽套餐等，即可以$10的超值價錢，加配一款指定美食。選項包括幼滑香甜的士多啤梨或朱古力新地、外脆內軟的經典蘋果批，或是全新的紅豆味及朱古力味迷你酥皮批。無論是在餐廳櫃檯、自助點餐機或透過麥當勞App點餐，均能享受此優惠，讓顧客輕鬆自組心儀的四道菜美食。

App限定！四款「人氣著數再著數」四道菜套餐

四款顧客至愛的「人氣著數再著數四道菜套餐」激減。

麥當勞App的用戶更可享受獨家優惠！App內根據大數據分析，精選了四款顧客至愛的「人氣著數再著數四道菜套餐」。這些套餐配搭豐富，價錢吸引，方便用戶隨時選購。

$44 脆辣雞腿飽套餐配蘋果批 （原價$55.5起）

$43 麥樂雞（6件）套餐配魚柳飽 （原價$55.5起）

$40.5 豬柳蛋漢堡套餐配脆香雞翼（2件） （原價$58起）

$49 麥炸雞（2件）套餐配士多啤梨新地（原價$61起）

優惠詳情及條款細則