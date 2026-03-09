青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...

屋邨酒樓是不少街坊的「聚腳點」，承載著跨代人的社區人情味與集體回憶。近日，位於青衣長康邨的「喜悅皇宮酒樓」傳出結業消息，這間陪伴街坊多年的食肆悄然落幕，在最後一夜僅得三、四枱客人的冷清場面中，更顯唏噓。事件引起地區熱議，不少居民對此表示惋惜。

青衣長康邨「喜悅皇宮酒樓」結業 街坊嘆昔日不再

事緣，有網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會 」上分享，指長康邨長康第一商場的「喜悅皇宮酒樓」已於昨日（8日）正式結業。該網民感嘆，酒樓在最後一個營業晚上，仍然僅有「三、四枱客人」，場面略顯冷清，與昔日坐無虛席的熱鬧光景形成強烈對比，字裡行間流露出對酒樓的不捨。

翻查資料，「喜悅皇宮酒樓」於2017年9月開業，至今經營近七個年頭。面對近年嚴峻的經營環境，酒樓亦曾想盡辦法突圍求存。去年，酒樓便曾推出$138 4.5小時任飲任食麻辣雞煲及打邊爐的優惠，期望能殺出重圍，挽救生意。可惜，最終仍不敵現實，以「租約期滿」為由，向多年支持的顧客正式告別。

網民：酒樓只會愈來愈難做

酒樓結業的消息觸動了不少街坊的神經，許多人對這家熟悉的食肆消失感到突然。有食客留言表示「尋日朝早先去過飲早茶」，對其迅速結業感到錯愕；亦有曾經光顧的市民懷念道「有幸試過一次羊腩煲，同吃新年飯唔差的，有點可惜」。

有留言更指出，現今的經營環境下，「酒樓只會愈來愈難做」，認為可能需要「全部請外勞價及減租可能先得」，才能勉強維持。另外，有網民分析該屋苑的經營挑戰，直指「長康、長青都係老人邨，單靠做老人家早茶搵唔到幾多」，點出了客源單一及消費力不足，可能是壓垮這類舊式屋邨酒樓的其中一個原因。

區議員透露新酒樓下月登場

正當街坊為失去一個聚腳點而惋惜之際，事件迎來轉機。葵青區議員徐曉杰在個人社交媒體專頁上透露，該舖位已經成功租出，將由新的酒樓營運者接手。據悉，新團隊將會為店舖進行內部翻新及設備升級，預計最快於一個月內便能正式開業，繼續在原址為區內居民提供餐飲服務。

資料來源：青衣街坊吹水會、徐曉杰@Facebook