柴灣翠灣漁港酒樓突然結業！長者聚腳點 李龍基曾登台演出 業主出公告限7日內搬走 街坊震驚︰仲叫啲客買年糕券

酒樓是不少長者的聚腳地，每日去歎個早茶或下午茶，與街坊聊聊天吃一盅兩件，最快活不過。但柴灣一間深受長者歡迎的酒樓「翠灣漁港」，日前突然停業，門外更被貼上「執達吏收樓」及業主的公告，令一眾街坊及食客震驚不已！由於酒樓在結業前仍落力推銷賀年糕券，不少街坊擔心手上的糕券頓成廢紙，事件在網上引起熱議。

柴灣「翠灣漁港」酒樓突然結業！長者熱捧飲茶點 李龍基都去過唱歌

有街坊日前於facebook群組「柴灣人柴灣事」上發文，指位於柴灣的翠灣漁港酒樓突然結業。由上載的圖片可見，酒樓門外張貼了兩張分別由業主及法庭執達吏發出的公告。業主公告指，「此物業已經即時經執達吏收回予業主」，並限令租客於7日內清空所有傢俬財物。而另一張由執達主任的通告更顯示，早於2025年12月17日已到訪該處所，並送達遷出通知書。

酒樓突然結業的消息令街坊措手不及，有網民於帖文表示「好多人企喺門口不知所措」。而最令街坊氣憤的是，執達吏於去年12月已發出收樓通知，惟酒樓依然向食客推銷購買賀年糕券，「個帶位12月18叫我買㗎，我買咗兩張券」。

員工早仍力推買糕券 網民怒斥︰老人家啲錢都呃

另外亦有人稱「尋日先同娘親去飲茶，我娘親個朋友仲買咗幾底蘿蔔糕卷」。不少網民怒斥酒樓「擺明呃錢」，認為其行為是刻意欺騙顧客，尤其對象多為長者，更令人不齒︰「真係好衰，老人家啲錢都呃」，質疑做法有否違反《商品說明條例》。

有街坊亦透露，除了顧客受影響外，酒樓員工亦是苦主，「我有朋友喺點心部做，上個月糧未出，佢哋今日下晝全部去勞工處」。而另一位網民亦慨嘆：「最戥啲伙記慘，年尾被走數兼冇埋份工」。不過，亦有部分食客對酒樓結業不感意外，紛紛留言批評其服務及食物質素欠佳，形容「執係遲早嘅事，服務好差」，甚至有網民指「啲野上枱唔熱嘅」。

李龍基等藝人曾獲邀演唱 三姐稱︰只是代言人

此外，有網民提及酒樓於2021年開張時，有TVB女廚王之稱的「三姐」蕭秀香曾為酒家宣傳，網民懷疑酒樓是三姐所開。另外，酒樓亦不時邀來藝人或歌手到場表演，包括李龍基、方伊琪、麥翠嫻及《中年好聲音》的涂家堯、王維德、許思敏等。《星島頭條》記者就此事致電三姐查詢，獲她回覆指自己只是酒樓開幕的代言人，並非股東或老闆之一。

資料來源︰柴灣人柴灣事、翠灣漁港