再有酒家結業！將軍澳翠園驚傳營業至月底 不足一年兩分店結業
更新時間：19:42 2026-01-29 HKT
酒樓結業潮未完？！踏入2026年，再有酒家傳出結業消息。美心集團旗下連鎖酒家「翠園」位於將軍澳新都城中心二期的分店，有酒樓職員向食客宣告，該分店「因租約期滿，將於1月31日結業」，令不少街坊食客大感愕然。
將軍澳新都城翠園結業！最後營業至1月31日
美心集團旗下的「翠園」始於1971年，是美心首家粵菜酒樓，主打精緻的粵式點心佳餚及優雅的用膳環境，在香港家傳戶曉，於香港餐飲界佔有一席之地。然而，其位於將軍澳新都城的分店，近日卻傳出結業消息。
據「翠園」職員透露，將軍澳新都城分店的租約即將期滿，因此最後營業日為1月31日。職員亦補充，居住在將軍澳區的食客日後若要光顧，將需要移步至最近的PopCorn商場分店。
美心旗下粵菜酒家 一年執兩分店
翻查資料，連同是次新都城分店，該集團在不足一年內已有兩間分店結業，上一間為去年三月結束營業的旺角新世紀廣場分店。
根據集團官方網站顯示，「翠園」目前在香港仍有8間分店，分別位於沙田、葵涌、元朗、大埔等地。是次結業意味著將軍澳區的分店將由兩間減至一間，對區內食客的選擇帶來一定影響。
《星島頭條》正向美心集團了解事件。
翠園（新都城中心二期）
- 地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期1樓1033-38號舖
- 電話：2613 2883
- 營業時間：星期一至日 7:30am-4pm；5:30-10:30pm
- 最後營業日：2026年1月31日（六）
