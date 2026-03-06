連鎖酒樓實現「龍蝦自由」！？$338晚市孖寶 一斤重西澳龍蝦配燒雞 網民激讚：平過自己煮

在香港這個美食天堂，各式餐廳林立，要突圍而出，除了食物品質，吸引的優惠亦不可或缺。最近，豪宴集團旗下酒樓「豪宴薈」推出了極具吸引力的「晚市開心孖寶」優惠，當中包括重達一斤的西澳龍蝦，配上經典的脆皮燒雞，只需$338即可品嚐，成功在網上掀起熱話，引來大批食客準備前去一試。

連鎖酒樓$338晚市孖寶優惠 一斤重西澳龍蝦配燒雞

豪宴薈「晚市開心孖寶」 足一斤重西澳龍蝦

豪宴薈「晚市開心孖寶」優惠的最大亮點，無疑是份量十足的「上湯焗西澳洲龍蝦」。每一份龍蝦都足約一斤重，廚師將龍蝦開邊處理，龍蝦肉質飽滿，口感紮實，每一口都能感受到來自海洋的鮮甜滋味。此外，每份龍蝦亦會附送口感滑溜的「稻庭烏冬」作麵底，烏冬吸收了龍蝦與上湯的鮮美，滋味無窮，為整道菜式增添了新鮮感。

另配脆皮燒雞 加$60可升級燒鵝皇

除了主角龍蝦，「晚市開心孖寶」還包含了一道經典的粵式燒味——「脆皮吊燒雞」。套餐提供半隻份量，雞皮燒得金黃香脆，而內裡的雞肉卻依然保持嫩滑多汁，肉質鮮美，鹹香得宜。如果對燒雞意猶未盡，食客還可以選擇加$60，將燒雞升級為「掛爐脆皮燒鵝皇（例牌）」。燒鵝的油脂香氣更為豐腴，鵝皮香脆，鵝肉嫩滑，搭配酸甜的梅子醬，絕對是極致的享受。

網民熱議：畀我享受多陣龍蝦自由

此優惠一出，隨即在網上引起極大迴響。不少網民直接稱讚「好抵食喎」、「畀我享受多陣龍蝦自由」，認為優惠的性價比非常高。有網民更仔細分析道「$338淨係食龍蝦都抵。西澳本身都唔平，仲有半隻雞」，更指單是龍蝦的價值已經超過套餐的售價。

另一位網民亦以西澳龍蝦的市價作比較，驚訝地表示「平日一隻西澳街市買都$350」，指出酒樓的定價比自己到街市購買更為划算，「本身以為食海鮮自己買自己煮係最平，直到我發現咗晚市酒樓」。

豪宴薈「晚市開心孖寶」優惠

優惠內容： 晚市開心孖寶套餐，原價$538，特價$338

套餐包括： 上湯焗西澳洲龍蝦（約一斤，送稻庭烏冬底） 脆皮吊燒雞（半隻）

升級選項： 加$60可將脆皮燒雞轉換為掛爐脆皮燒鵝皇（例牌）

供應時間： 晚市時段

條款及細則： 只限晚飯散座堂食供應。 星期六、日及公眾假期，每份套餐需另加$30。 此優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。



資料來源：kayly.ai＠Threads