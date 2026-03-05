連鎖酒樓震撼推$1燒鵝！星期一至日晚市優惠 另設珍珠花尾斑/海南文昌雞

連鎖食肆集團為回饋顧客，優惠推廣可謂層出不窮。最近，逸飲食集團推出了極為震撼的星期一至日晚市優惠，食客可以$1的價格，從三款招牌菜式中任選其一，當中包括令人垂涎的即燒明爐至尊燒鵝皇、海南文昌雞等，絕對是近期不可錯過的酒樓優惠。

連鎖酒樓晚市大劈價！荃灣逸月軒、逸月軒推$1燒鵝/珍珠花尾斑/文昌雞

連鎖酒樓晚市大劈價！荃灣逸月軒、逸月軒推$1燒鵝/珍珠花尾斑/海南文昌雞

$1歎燒鵝/珍珠花尾斑/海南文昌雞

提到粵菜的精髓，燒鵝絕對佔一席位。逸飲食集團的「即燒明爐至尊燒鵝皇」為招牌之作，燒鵝由明爐炭火烤至外皮金黃酥脆，咬下去的瞬間，鵝肉與豐腴的鵝油在口腔中交融，讓人回味無窮。蘸上店家秘製的醬汁，更能將鵝肉的鮮美提升到另一層次，絕對是送飯的最佳拍檔。

除了燒鵝之外，這次的$1優惠還包括另外兩款同樣出色的選擇，滿足不同食客的口味。其中珍珠花尾斑以肉質細嫩、鮮甜無比而聞名，簡單的烹調方式最能突顯其原汁原味；海南文昌雞則以皮爽肉滑見稱。雞肉經過精心處理，保留了豐富的雞味，配上特製的薑蓉、辣椒醬和黑醬油，口感層次豐富，風味十足。

逸飲食集團晚市$1優惠

優惠內容：

晚市惠顧，可以$1換購「至尊燒鵝皇」、「珍珠花尾斑」或「海南文昌雞」（三選一）。

至尊燒鵝皇份量： 2-5位顧客：享用1/4隻 6-8位顧客：享用半隻 9位或以上顧客：享用一隻



優惠條款及細則：

優惠適用於星期一至日晚市時段。

此優惠只限堂食。

入座人數需為兩位或以上。

享用此優惠必須額外點選一款正價小菜。

$1優惠不可與「至抵食晚飯優惠套餐」同時使用。

分店資料：

逸月軒 地址：荃灣楊屋道18號荃新天地2期1樓130-135號舖 電話：2690 3168 營業時間：7am-10:30pm

逸豪軒 地址：荃灣德士古道36-60號荃薈商場2樓S215-S215a舖 電話：2662 3348 營業時間：上7am-10:30pm



2大酒樓晚優惠 海港酒家/福苑集團

1. 海港酒家晚市孖寶 $198享清蒸沙巴龍躉配脆皮燒雞

海港酒家推出晚市限定孖寶優惠，只需$198，即可同時品嚐清蒸沙巴龍躉（一條，約一斤）及脆皮燒雞（半隻）。沙巴龍躉選用新鮮活魚，肉質細嫩鮮甜、骨少肉厚，透過清蒸烹調方式，保留魚肉彈牙滑順的口感，帶來濃郁鮮味。脆皮燒雞則外皮金黃酥脆，內裡肉質鮮嫩多汁，香氣誘人。這組合成為不少食客晚餐加餸的熱門選擇，性價比極高。

2. 福苑集團聯乘名廚幟哥 $38晚市四選一經典粵菜

福苑集團與香港粵菜名廚幟哥合作，推出晚市四選一優惠，顧客只需支付$38，便可從多款招牌菜式中任選一款，包括晚爐脆皮燒鵝皇、金蒜絲蒸原隻生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯，以及黃椒醬蒸蝴蝶海斑等。這些菜式由幟哥親自監製或提供靈感，保留正宗粵菜特色，口味層次豐富，適合追求高CP值晚餐的食客。

資料來源：逸 飲食集團