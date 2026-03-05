Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

稻香晚市套餐優惠！ 3款海鮮＋鑊氣小菜$168起 星期一至日5pm後供應

更新時間：15:22 2026-03-05 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-05 HKT

近日，稻香集團再度推出超值優惠，旗下兩大品牌客家好棧及客館同步推出「晚市三重奏」優惠，由星期一至日，每日精選三款指定海鮮及鑊氣小菜組成套餐，優惠價低至$168，讓顧客以實惠價錢，品嚐豐盛的客家風味晚餐，絕對是性價比極高的選擇。

稻香「晚市3重奏」優惠

即日起至4月29日，只要於下午5時起到訪「客家好棧」與「客館」全線任何一間分店，即可以低至$168的優惠價享用「晚市3重奏」優惠套餐。套餐主打多款經典客家菜，將傳統風味帶到餐桌上，如油浸筍殼魚、魚鬆炒菜心、清蒸珍珠躉仔等。

其中脆皮咕嚕肉外皮炸得金黃酥脆，包裹著酸甜開胃的醬汁，是佐飯的最佳選擇；黃皮醬蒸魚頭腩魚頭腩肉質嫩滑，配上特製黃皮醬清蒸，將魚的鮮味提升到另一層次；而週末限定的客家炆豬肉更是不能錯過的菜式，豬肉炆得軟腍入味，肥而不膩，充滿濃郁的客家家常風味。

稻香旗下客家好棧、客館「晚市三重奏」優惠

  • 優惠日期：即日起至2026年4月29日
  • 供應時間： 星期一至日 5pm起
  • 價錢：
    • 客家好棧
      • $168/套：深水埗分店
      • $188/套：屯門、油塘分店
      • $198/套：東涌分店
    • 客館
      • $198/套：黃大仙、牛頭角、綠楊坊分店
  • 條款及細則：
    • 另收茶芥及加一服務費。
    • 只限堂食，不設外賣及攜走。

 

2大連鎖酒樓晚市優惠 海港/福苑集團

1. 海港$198晚市孖寶 清蒸沙巴龍躉+脆皮燒雞

海港酒家現推出晚市孖寶優惠，只需支付$198，就能同時品嚐清蒸沙巴龍躉及脆皮燒雞，成為不少食客晚餐加餸的划算選擇。所用沙巴龍躉每條約重一斤，保證新鮮活潑。這種魚類以肉質細嫩、鮮甜味濃及骨少而聞名，採用簡單清蒸方式，魚肉入口彈牙滑順，每一口都帶來豐富口感。

2. 福苑集團 $38晚飯四選一

福苑集團攜手香港粵菜名廚幟哥，推出晚市四選一超值優惠，顧客只需$38，即可選享多款經典菜式，包括脆皮燒鵝、金蒜絲蒸生蠔及芥菜豆腐鹹魚肉片湯等。這些菜式由幟哥監製或提供靈感，保留傳統粵菜風味，適合追求高性價比的晚餐選擇。

 

資料來源：稻香集團

 

同場加映：幟哥驚現酒樓宣傳海報！推晚市小菜優惠 脆皮燒鵝/金蒜絲蒸生蠔/芥菜鹹魚湯$38起

