幟哥驚現酒樓宣傳海報！推晚市小菜優惠 脆皮燒鵝/金蒜絲蒸生蠔/芥菜鹹魚湯$38起

在香港這個美食天堂，粵菜一直佔有舉足輕重的地位。近日，本地著名餐飲品牌福苑集團聯乘香港粵菜名廚幟哥，隆重推出晚飯超值優惠，讓大眾能以低至$38的震撼價，品嚐脆皮燒鵝、金蒜絲蒸生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯等酒樓經典菜式。

幟哥出山宣傳酒樓晚市小菜優惠！脆皮燒鵝/金蒜絲蒸生蠔/芥菜鹹魚湯$38起

福苑集團晚飯四選一 $38起歎小菜/燒味

福苑集團是次晚市優惠最吸引之處，在於能以低至$38的超值價錢，品嚐到四款由名廚幟哥傾力打造的經典粵菜。只要於晚上6時起，堂食惠顧福苑集團旗下酒樓，即可從四款星級菜式中任選其一，當中包括晚爐脆皮燒鵝皇、金蒜絲蒸原隻生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯及黃椒醬蒸蝴蝶海斑，性價比極高，絕對是不容錯過的餐飲體驗。

晚爐脆皮燒鵝皇盡顯傳統燒味功架，其外皮金黃香脆，肉嫩多汁，每一口都是極致享受；金蒜絲蒸原隻生蠔則以新鮮肥美的生蠔配上惹味的金蒜，鮮甜滋味在口中爆發。想滋潤一下，可選暖心又暖胃的芥菜豆腐鹹魚肉片湯，家常風味中蘊含著不凡的鮮美。另外，惹味下飯的黃椒醬蒸蝴蝶海斑亦是誠意之作，魚肉鮮甜嫩滑，配上特製黃椒醬，微辣開胃。

黃永幟（幟哥）於2021年年底捲入「唱高散貨」（又稱「微信女」）造市投資騙局而被捕，未有公開露面。相隔一年後才回歸本業，以龍袍酒家負責人身份短暫亮相TVB飲食節目《黃金盛宴》，出場僅約2分鐘，指導鼎爺製作魚菜式。

福苑集團晚飯超值四選一優惠

供應時間：6pm起

條款及細則： 優惠限晚市時段供應，詳情請向店員查詢。

福苑集團分店： 金都海鮮酒家（柴灣環翠商場）

地址：柴灣環翠商場地下G12號舖

電話：+852 2997 8866 金都海鮮酒家（上水新豐路）

地址：上水新豐路98號1樓

電話：+852 2671 0222 龍閣（紅磡）

地址：紅磡黃埔天地享膳坊(第4期)地下G4號舖

電話：+852 2633 8866 敍·龍閣（將軍澳）

地址：將軍澳唐明街2號尚德村TKO Spot 1樓111號舖

電話：+852 2882 1939 經典廚房（長沙灣）

地址：長沙灣元州街303號元州商場1樓F11及F12號舖

電話：+852 2516 9188



2大酒樓優惠 旺角盈館/黃大仙富港酒家

1. 旺角盈館推$9.8點心 入座無限任食手工經典

位於旺角創興廣場的盈館酒樓，近日推出早市點心優惠活動，所有點心一律以$9.8的價格供應，且每桌客人入座後可無限量點選。由資深師傅親手製作的點心，包括外層香脆內裡軟糯的香煎蘿蔔糕、肉汁豐富且口感彈牙的時菜牛肉球，以及鬆軟飽滿的雞球大包等多款傳統招牌菜式，讓食客以超值價格盡情享受手工點心的地道風味。

2. 黃大仙富港酒家 早午市$6.8享精選點心

黃大仙富港酒家為慶祝開業周年，推出「大酬賓」優惠活動。早茶時段內，食客只需$6.8即可選購每日一款精選點心；隨後的午市時段，同樣以$6.8的價格供應一籠兩件的蝦餃皇，蝦肉鮮甜分量充足，成為區內飲茶性價比極高的選擇，深受街坊歡迎。

