Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一粥麵外賣加餸優惠！$34歎皮脆肉嫩原隻皇子乳鴿 一連三日限定

飲食
更新時間：12:31 2026-02-24 HKT
發佈時間：12:31 2026-02-24 HKT

「一粥麵」再度推出極具吸引力的限時優惠，讓食客能以驚喜價品嚐到經典的烤製美食。由2月23日起一連三日，顧客可以低至$34的價錢，享用到原隻「皇子乳鴿」，$68更加可以買到兩隻！絕對是不容錯過的美食著數。

一粥麵限時驚喜價！皮脆肉嫩皇子乳鴿低至$34

「一粥麵」推出限時優惠，顧客可以低至$34的價錢享用到原隻「皇子乳鴿」。
「一粥麵」推出限時優惠，顧客可以低至$34的價錢享用到原隻「皇子乳鴿」。

皇子乳鴿向來是粵菜中的經典菜式，以其「皮脆、肉嫩、骨香」的特點而備受青睞。「一粥麵」此次推出的「原隻皇子乳鴿」，經過精心烤製，呈現出誘人的金紅色澤。每一口咬下，都能感受到外皮的香脆與內裏肉質的鮮嫩多汁，鴿肉獨有的甘香在口中縈繞，風味十足。無論是作為豐盛的下午茶點，還是晚餐加餸，這道菜式都能為味蕾帶來極致的享受。這次推廣活動將價格門檻大幅降低，讓大眾能以超值價錢品嚐這道傳統美食，機會難得。

快閃優惠特別設定在下午4時至6時，正適合下午茶時段。食客可以選擇以$38購買一隻獨享，或以更優惠的$68價格購買兩隻，平均每隻只需$34，折扣接近原價的六折，性價比極高。這個價錢讓您可以輕鬆地與家人、朋友或同事分享這份美味。在忙碌的工作日過後，買一兩隻熱騰騰的香脆乳鴿回家，無疑是一種簡單而滿足的享受。

一粥麵外賣優惠詳情

  • 推廣產品： 原隻皇子乳鴿

  • 優惠價錢：

    • 1 隻：$38 (原價 $58)

    • 2 隻：$68 (原價 $116)

  • 優惠日期： 2026年2月23日至25日

  • 優惠時段： 下午4時至下午6時

  • 條款及細則：

    • 優惠僅限外賣自取。

    • 此優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。

    • 產品數量有限，售完即止。

    • 各分店的供應情況或有不同，建議購買前先向分店查詢。

    • 所有圖片僅供參考。


同場加映：大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
18小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
7小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
18小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
4小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
22小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
17小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
4小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
5小時前