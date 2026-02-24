一粥麵外賣加餸優惠！$34歎皮脆肉嫩原隻皇子乳鴿 一連三日限定
更新時間：12:31 2026-02-24 HKT
「一粥麵」再度推出極具吸引力的限時優惠，讓食客能以驚喜價品嚐到經典的烤製美食。由2月23日起一連三日，顧客可以低至$34的價錢，享用到原隻「皇子乳鴿」，$68更加可以買到兩隻！絕對是不容錯過的美食著數。
一粥麵限時驚喜價！皮脆肉嫩皇子乳鴿低至$34
皇子乳鴿向來是粵菜中的經典菜式，以其「皮脆、肉嫩、骨香」的特點而備受青睞。「一粥麵」此次推出的「原隻皇子乳鴿」，經過精心烤製，呈現出誘人的金紅色澤。每一口咬下，都能感受到外皮的香脆與內裏肉質的鮮嫩多汁，鴿肉獨有的甘香在口中縈繞，風味十足。無論是作為豐盛的下午茶點，還是晚餐加餸，這道菜式都能為味蕾帶來極致的享受。這次推廣活動將價格門檻大幅降低，讓大眾能以超值價錢品嚐這道傳統美食，機會難得。
快閃優惠特別設定在下午4時至6時，正適合下午茶時段。食客可以選擇以$38購買一隻獨享，或以更優惠的$68價格購買兩隻，平均每隻只需$34，折扣接近原價的六折，性價比極高。這個價錢讓您可以輕鬆地與家人、朋友或同事分享這份美味。在忙碌的工作日過後，買一兩隻熱騰騰的香脆乳鴿回家，無疑是一種簡單而滿足的享受。
一粥麵外賣優惠詳情
-
推廣產品： 原隻皇子乳鴿
-
優惠價錢：
-
1 隻：$38 (原價 $58)
-
2 隻：$68 (原價 $116)
-
-
優惠日期： 2026年2月23日至25日
-
優惠時段： 下午4時至下午6時
-
條款及細則：
-
優惠僅限外賣自取。
-
此優惠不可與其他推廣或折扣同時使用。
-
產品數量有限，售完即止。
-
各分店的供應情況或有不同，建議購買前先向分店查詢。
-
所有圖片僅供參考。
-
