一粥麵外賣加餸優惠！$34歎皮脆肉嫩原隻皇子乳鴿 一連三日限定

「一粥麵」再度推出極具吸引力的限時優惠，讓食客能以驚喜價品嚐到經典的烤製美食。由2月23日起一連三日，顧客可以低至$34的價錢，享用到原隻「皇子乳鴿」，$68更加可以買到兩隻！絕對是不容錯過的美食著數。

一粥麵限時驚喜價！皮脆肉嫩皇子乳鴿低至$34

皇子乳鴿向來是粵菜中的經典菜式，以其「皮脆、肉嫩、骨香」的特點而備受青睞。「一粥麵」此次推出的「原隻皇子乳鴿」，經過精心烤製，呈現出誘人的金紅色澤。每一口咬下，都能感受到外皮的香脆與內裏肉質的鮮嫩多汁，鴿肉獨有的甘香在口中縈繞，風味十足。無論是作為豐盛的下午茶點，還是晚餐加餸，這道菜式都能為味蕾帶來極致的享受。這次推廣活動將價格門檻大幅降低，讓大眾能以超值價錢品嚐這道傳統美食，機會難得。

快閃優惠特別設定在下午4時至6時，正適合下午茶時段。食客可以選擇以$38購買一隻獨享，或以更優惠的$68價格購買兩隻，平均每隻只需$34，折扣接近原價的六折，性價比極高。這個價錢讓您可以輕鬆地與家人、朋友或同事分享這份美味。在忙碌的工作日過後，買一兩隻熱騰騰的香脆乳鴿回家，無疑是一種簡單而滿足的享受。

一粥麵外賣優惠詳情